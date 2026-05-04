Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương

Hai trong số các nạn nhân thiệt mạng được xác nhận là người Hà Lan và bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt là công dân Anh. WHO cho biết một trong số các bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Nam Phi và họ đang phối hợp với chính quyền để sơ tán hai hành khách khác có triệu chứng bệnh khỏi con tàu. Các cuộc điều tra chi tiết đang được tiến hành, bao gồm cả việc xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, dịch tễ học và giải trình tự gen của virus.

Virus Hanta thường lây lan qua phân khô của động vật gặm nhấm. Ảnh: BSIP

Bộ Y tế Nam Phi cho biết, dịch bệnh bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius, con tàu đã rời Argentina khoảng ba tuần trước để thực hiện chuyến du ngoạn bao gồm các điểm đến như Nam Cực, quần đảo Falkland và các điểm dừng khác trên đường đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha ở phía bên kia Đại Tây Dương. Vào thời điểm dịch bệnh bùng phát, trên tàu có khoảng 150 du khách. Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm của Nam Phi đang tiến hành truy vết tiếp xúc để xác định xem có người nào khác đã tiếp xúc với các hành khách nhiễm bệnh ở Nam Phi hay không.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), virus Hanta lây lan qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh như chuột. Virus này có thể gây ra nhiễm trùng phổi nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong. Mặc dù hiếm gặp, nhưng nó có thể lây lan giữa người với người. Hiện chưa có phương pháp điều trị hay thuốc chữa đặc hiệu nào cho bệnh nhiễm virus này, nhưng việc được chăm sóc y tế sớm có thể làm tăng cơ hội sống sót.