中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương

Thứ Hai, 09:58, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi ngày 3/5 cho biết, ba người đã thiệt mạng và một trường hợp nhiễm virus Hanta đã được xác nhận trong số hành khách trên một tàu du lịch mang cờ Hà Lan đang đang neo đậu tại Praia của Cape Verde, một quốc gia ngoài khơi Tây Phi.

Hai trong số các nạn nhân thiệt mạng được xác nhận là người Hà Lan và bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt là công dân Anh. WHO cho biết một trong số các bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Nam Phi và họ đang phối hợp với chính quyền để sơ tán hai hành khách khác có triệu chứng bệnh khỏi con tàu. Các cuộc điều tra chi tiết đang được tiến hành, bao gồm cả việc xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, dịch tễ học và giải trình tự gen của virus.

virus hanta bung phat tren tau du lich xuyen Dai tay duong hinh anh 1
Virus Hanta thường lây lan qua phân khô của động vật gặm nhấm. Ảnh: BSIP

Bộ Y tế Nam Phi cho biết, dịch bệnh bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius, con tàu đã rời  Argentina khoảng ba tuần trước để thực hiện chuyến du ngoạn bao gồm các điểm đến như Nam Cực, quần đảo Falkland và các điểm dừng khác trên đường đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha ở phía bên kia Đại Tây Dương. Vào thời điểm dịch bệnh bùng phát, trên tàu có khoảng 150 du khách. Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm của Nam Phi đang tiến hành truy vết tiếp xúc để xác định xem có người nào khác đã tiếp xúc với các hành khách nhiễm bệnh ở Nam Phi hay không.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), virus Hanta lây lan qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh như chuột. Virus này có thể gây ra nhiễm trùng phổi nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong. Mặc dù hiếm gặp, nhưng nó có thể lây lan giữa người với người. Hiện chưa có phương pháp điều trị hay thuốc chữa đặc hiệu nào cho bệnh nhiễm virus này, nhưng việc được chăm sóc y tế sớm có thể làm tăng cơ hội sống sót.

so-ca-tay-chan-mieng-tang-gap-5-lan-4-tre-tu-vong-bo-y-te-chi-dao-khan-747 (1).png

Virus EV71 tấn công trẻ mắc tay chân miệng, gây biến chứng thần kinh nguy hiểm

VOV.VN - Với số ca tay chân miệng tăng đột biến, chủ yếu ở trẻ nhỏ, với hơn 25.000 trường hợp và 4 ca tử vong chỉ trong 3 tháng đầu năm, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc yêu cầu tăng cường công tác truyền thông, khám, phân loại, thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm tay chân miệng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

Nho Biền/VOV1 (biên dịch)
Theo AP
Tag: virus Hanta tàu du lịch Đại Tây Dương Nam Phi àu du lịch mang cờ Hà Lan Tổ chức Y tế Thế giới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Singapore ngừng kiểm tra thân nhiệt phòng virus Nipah tại cửa khẩu từ ngày 23/2
Singapore ngừng kiểm tra thân nhiệt phòng virus Nipah tại cửa khẩu từ ngày 23/2

VOV.VN - Singapore sẽ chính thức chấm dứt việc kiểm tra thân nhiệt tại sân bay và cảng biển từ ngày 23/2, sau khi tình hình dịch Nipah tại Ấn Độ đã ổn định.

Singapore ngừng kiểm tra thân nhiệt phòng virus Nipah tại cửa khẩu từ ngày 23/2

Singapore ngừng kiểm tra thân nhiệt phòng virus Nipah tại cửa khẩu từ ngày 23/2

VOV.VN - Singapore sẽ chính thức chấm dứt việc kiểm tra thân nhiệt tại sân bay và cảng biển từ ngày 23/2, sau khi tình hình dịch Nipah tại Ấn Độ đã ổn định.

Nhiễm virus HPV sau mãn kinh: Vì sao uống và đặt thuốc vẫn không cải thiện?
Nhiễm virus HPV sau mãn kinh: Vì sao uống và đặt thuốc vẫn không cải thiện?

VOV.VN - Tôi đã mãn kinh 1 năm nay. Tôi vừa khám phụ khoa và bác sĩ kết luận tôi nhiễm virus HPV. Tôi đã uống và đặt thuốc theo chỉ định của bác sĩ nhưng không thấy cải thiện. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải giúp giải thích những thắc mắc và đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.

Nhiễm virus HPV sau mãn kinh: Vì sao uống và đặt thuốc vẫn không cải thiện?

Nhiễm virus HPV sau mãn kinh: Vì sao uống và đặt thuốc vẫn không cải thiện?

VOV.VN - Tôi đã mãn kinh 1 năm nay. Tôi vừa khám phụ khoa và bác sĩ kết luận tôi nhiễm virus HPV. Tôi đã uống và đặt thuốc theo chỉ định của bác sĩ nhưng không thấy cải thiện. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải giúp giải thích những thắc mắc và đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.

WHO xác nhận một ca tử vong do virus Nipah
WHO xác nhận một ca tử vong do virus Nipah

VOV.VN - Mặc dù xác nhận một trường hợp tử vong vì virus Nipah, nhưng WHO đánh giá nguy cơ lây lan quốc tế hiện ở mức thấp và chưa khuyến cáo áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại hay hạn chế thương mại.

WHO xác nhận một ca tử vong do virus Nipah

WHO xác nhận một ca tử vong do virus Nipah

VOV.VN - Mặc dù xác nhận một trường hợp tử vong vì virus Nipah, nhưng WHO đánh giá nguy cơ lây lan quốc tế hiện ở mức thấp và chưa khuyến cáo áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại hay hạn chế thương mại.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ