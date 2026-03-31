Virus EV71 tấn công trẻ mắc tay chân miệng, gây biến chứng thần kinh nguy hiểm

Thứ Ba, 17:32, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với số ca tay chân miệng tăng đột biến, chủ yếu ở trẻ nhỏ, với hơn 25.000 trường hợp và 4 ca tử vong chỉ trong 3 tháng đầu năm, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc yêu cầu tăng cường công tác truyền thông, khám, phân loại, thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm tay chân miệng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chiều 31/3, Bộ Y tế cho biết, trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (4 ca tử vong) trong đó riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước). Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu gặp ở nhóm trẻ từ 1-5 tuổi (chiếm 92,7%).

Trước tình hình trên, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường công tác truyền thông, khám, phân loại, thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm tay chân miệng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Bộ Y tế, số bệnh nhi đến khám, điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là tại các bệnh viện nhi tuyến cuối ở phía Nam như Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhi Đồng Thành Phố, Bệnh Nhiệt đới Thành phố và các bệnh viện chuyên khoa nhi, chuyên khoa sản nhi các tỉnh tăng nhanh, trong đó có nhiều ca nặng, đặc biệt các kết quả xét nghiệm cho thấy sự lưu hành của chủng Enterovirus 71 (EV71) – tác nhân có độc lực cao, có khả năng gây biến chứng thần kinh nặng, diễn tiến nhanh, làm gia tăng nguy cơ tử vong.

virus ev71 tan cong tre mac tay chan mieng, gay bien chung than kinh nguy hiem hinh anh 1
Bệnh nhi điều trị cúm tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. (Ảnh: Đồng Toàn)

Nhằm tăng cường công tác truyền thông, khám, phân loại, thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm bệnh tay chân miệng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng Y tế các Bộ chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các công việc trọng tâm.

Xây dựng, rà soát, cập nhật kế hoạch phòng, chống bệnh tay chân miệng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với diễn biến tình hình bệnh, trong đó chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức khám, thu dung, cấp cứu, cách ly, điều trị trong tình huống gia tăng các trường hợp bệnh nhi nghi mắc tay chân miệng, bệnh nhi tay chân miệng đến khám bệnh và nhập viện.

Tăng cường công tác truyền thông trực tiếp và gián tiếp để người nhà người bệnh, nhân viên y tế, học viên, sinh viên… hiểu rõ về bệnh tay chân miệng: tác nhân gây bệnh, đường lây truyền, lứa tuổi thường gặp, biểu hiện chính, biến chứng, phòng bệnh…).

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chủ động bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng của Bộ Y tế để bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh.

Các đơn vị tổ chức tập huấn Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng, nâng cao năng lực cho các nhân viên y tế tham gia khám, điều trị bệnh tay chân miệng, nhất là việc phát hiện sớm các biểu hiện của bệnh và các dấu hiệu nặng của bệnh tay chân miệng, đặc biệt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu và cấp cơ bản.

Đặc biệt, các đơn vị tăng cường năng lực cấp cứu, điều trị tại chỗ. Đối với các bệnh viện đa khoa, bệnh viện nhi, bệnh viện sản nhi, bệnh viện bệnh nhiệt đới các tỉnh, thành phố củng cố năng lực chuyên môn về hồi sức tích cực, chuẩn bị thuốc, vật tư, thiết bị điều trị bệnh nhân nặng, thực hiện chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi vượt quá năng lực chuyên môn.

Đồng thời, các bệnh viện phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế dự phòng trong công tác giám sát dịch tễ.

Bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc tuân thủ các quy định, quy trình về kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý rác thải của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định, giảm thiểu tối đa lây nhiễm chéo, không để xảy ra các ổ dịch trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc báo cáo bệnh truyền nhiễm.

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc thì báo cáo kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

Linh Thương/VOV.VN
Tag: tay chân miệng dịch tay chân miệng virus EV71 Bộ Y tế
Ca mắc tay chân miệng tăng gấp 5 lần, 92% tập trung ở trẻ mầm non

VOV.VN - Số ca tay chân miệng tăng gấp 5 lần trong đầu năm 2026, trong đó hơn 92% tập trung ở trẻ mầm non, khiến nguy cơ bùng phát dịch tại trường học gia tăng. Chuyên gia cảnh báo cần siết chặt vệ sinh và phát hiện sớm “thời điểm vàng” để kiểm soát bệnh hiệu quả.

Nguy cơ bùng phát dịch tay chân miệng, Bộ Y tế kiểm tra thực tế tại TP.HCM

VOV.VN - Trước tình hình bệnh tay chân miệng gia tăng nhanh, đặc biệt đã ghi nhận 8 trường hợp tử vong tại các tỉnh thành phía Nam, ngày 29/3, Đoàn công tác Bộ Y tế đã kiểm tra thực tế tại TP.HCM và làm việc với Viện Pasteur TP.HCM, Sở Y tế cùng các bệnh viện khu vực.

Số ca tay chân miệng tăng mạnh, cảnh báo nguồn lây từ tay nắm cửa, đồ chơi

VOV.VN - Số ca tay chân miệng đang tăng mạnh tại nhiều địa phương, đặc biệt ở TP.HCM, với nguy cơ lây lan cao từ tay bẩn, đồ chơi, tay nắm cửa và các bề mặt sinh hoạt quen thuộc, khiến trẻ nhỏ dễ mắc bệnh nếu chủ quan phòng ngừa.

