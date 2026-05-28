Vụ nổ bồn chứa hóa chất tại Mỹ: ít nhất 2 người thiệt mạng, 9 người bị thương

Thứ Năm, 06:06, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các cuộc kiểm tra mới nhất cũng xác nhận nguồn hóa chất ô nhiễm đã tràn vào sông Columbia.

Liên quan tới vụ bồn chứa hóa chất phát nổ tại nhà máy sản xuất giấy Nippon Dynawave Packaging ở thành phố Longview thuộc bang Washington, Mỹ hôm 26/5 vừa qua, giới chức Mỹ xác nhận đến nay đã có ít nhất 2 người thiệt mạng, 9 người bị thương và 9 người khác vẫn mất tích. Các cuộc kiểm tra mới nhất cũng xác nhận nguồn hóa chất ô nhiễm đã tràn vào sông Columbia.

vu no bon chua hoa chat tai my it nhat 2 nguoi thiet mang, 9 nguoi bi thuong hinh anh 1
Hình ảnh bồn chứa hóa chất sau vụ nổ tại nhà máy sản xuất giấy Nippon Dynawave Packaging ở Longview, bang Washington, Mỹ, ngày 26/5/2026. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố chung bằng văn bản của Nippon và Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Cowlitz, một bồn chứa dung dịch hóa học màu trắng gồm natri hydroxit và natri sunfua, được sử dụng trong quá trình sản xuất bột giấy đã bị vỡ vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng theo giờ địa phương (14 giờ 15 GMT). Ban đầu, giới chức cho rằng bồn chứa khoảng 80.000 gallon (tương đương 302.830 lít), nhưng sau đó xác định lượng hóa chất thực tế gần 900.000 gallon. Ước tính vẫn còn khoảng 90.000 gallon hóa chất bên trong bồn bị hư hỏng.

Phát biểu trước báo giới, ông Matt Amos - giới chức Sở Cứu hỏa Longview, cho biết công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả đã được nối lại vào ngày 27/5 (giờ địa phương) tại hiện trường ở thành phố Longview. Tuy nhiên, bồn chứa vẫn trong tình trạng mất ổn định. Trong số những người bị thương, có một số trường hợp nguy kịch, gồm 8 nhân viên của nhà máy và 1 lính cứu hỏa.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Tag: nổ bồn chứa hóa chất Washington Mỹ
Nổ xe bồn chở nhiên liệu khiến ít nhất 70 người thiệt mạng ở Nigeria
VOV.VN - Cơ quan An toàn đường bộ Nigeria cho biết, một xe bồn chở xăng đã phát nổ, sau khi bị lật ở miền Trung nước này vào ngày 18/1, khiến ít nhất 70 người tụ tập để lấy nhiên liệu bị tràn đã thiệt mạng.

Hơn 90 người thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn chở dầu ở Nigeria
VOV.VN - Tối 15/10 (theo giờ địa phương), tại làng Majiya thuộc bang Jigawa, Nigeria, một chiếc xe bồn chở dầu rơi xuống mương đã phát nổ, khiến ít nhất 94 người thiệt mạng khi đang tụ tập vớt nhiên liệu xung quanh địa điểm này.

Nổ xe bồn ở Nigeria, ít nhất 48 người thiệt mạng
VOV.VN - Ít nhất 48 người đã thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu khi chiếc xe này va chạm với một xe chở khách ở khu vực miền Trung Nigeria.

