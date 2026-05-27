Nổ nhà máy giấy ở Mỹ: Ít nhất 10 người thương vong, 9 người mất tích

Thứ Tư, 09:25, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít nhất một người thiệt mạng, 9 người bị thương và 9 người khác vẫn mất tích sau vụ nổ xảy ra tại một nhà máy giấy và bao bì ở bang Washington (Mỹ).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 phút sáng (theo giờ địa phương) tại cơ sở của Công ty Nippon Dynawave Packaging ở thành phố Longview, bang Washington, Mỹ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bồn chứa “dung dịch kiềm trắng” – hỗn hợp hóa chất dùng trong quy trình sản xuất giấy bị vỡ, dẫn tới hiện tượng nổ sập nghiêm trọng.

no nha may giay o my It nhat 10 nguoi thuong vong, 9 nguoi mat tich hinh anh 1
Một thùng chứa lớn chứa sản phẩm xử lý hóa chất đã phát nổ tại nhà máy Nippon Dynawave Packaging ở Longview, Washington. Ảnh: Sở cứu hỏa Longview

Sở Cứu hỏa Longview cho biết hiện chưa ghi nhận mối đe dọa tức thời đối với cộng đồng dân cư xung quanh. Tuy nhiên, hiện trường vẫn đang được phong tỏa khi lực lượng chức năng bước vào giai đoạn tìm kiếm và khắc phục hậu quả.

Theo các nhà chức trách, bồn chứa có sức chứa khoảng 303.000 lít và mới đầy khoảng 60%, tuy nhiên, thực tế bồn chứa khoảng 3.400.000 lít dung dịch kiềm trắng (gấp 10 lần ước tính ban đầu). Khoảng 3.400 lít hóa chất được cho là vẫn còn bên trong bồn chứa bị hư hỏng.

Theo Sở Cứu hỏa Longview, công tác cứu hộ tại hiện trường đang gặp nhiều khó khăn do lo ngại về an toàn. Bồn chứa vẫn trong tình trạng mất ổn định, tạo ra điều kiện nguy hiểm đối với lực lượng ứng cứu.

Các cơ quan địa phương, khu vực và bang đang phối hợp với phía nhà máy để gia cố kết cấu, ổn định hiện trường và hỗ trợ hoạt động cứu hộ. Giới chức cho biết công tác tìm kiếm có thể được nối lại an toàn vào sáng 28/5.

Bệnh viện PeaceHealth St. John Medical Center xác nhận đã tiếp nhận 9 nạn nhân, trong đó có một người tử vong. Hai người đã được chuyển tới cơ sở y tế khác, trong khi 6 người còn lại đang trong tình trạng ổn định.

Trong số những người bị thương có 8 công nhân và 1 lính cứu hỏa. CNN cho biết đã liên hệ với nhà máy Nippon Dynawave Packaging để đề nghị bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.

Vụ nổ sập tại Washington là sự cố mới nhất trong chuỗi tai nạn công nghiệp nghiêm trọng xảy ra tại Mỹ trong thời gian gần đây.

Trong tuần qua, giới chức bang California cũng đã phải khẩn cấp xử lý một bồn hóa chất quá nhiệt có nguy cơ phát nổ, buộc hàng chục nghìn người dân sơ tán. Trước đó vào tháng 4, một vụ rò rỉ hóa chất tại bang West Virginia khiến 2 người thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương.

Tháng 10/2025, gần 11 tấn thuốc nổ phát nổ tại một nhà máy ở bang Tennessee, khiến 16 công nhân thiệt mạng và tạo ra chấn động tương đương động đất 1,6 độ. Hai tháng trước vụ việc này, một vụ nổ tại nhà máy thép US Steel ở bang Pennsylvania cũng khiến 2 người chết và hơn 10 người bị thương.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: vụ nổ nhà máy giấy ở Mỹ nổ nhà máy Nippon Dynawave Packaging tai nạn công nghiệp tại Mỹ
