  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc: 90 người đã thiệt mạng, 9 người vẫn còn mất tích

Thứ Bảy, 14:20, 23/05/2026
VOV.VN - Theo thông tin mới nhất do truyền thông nhà nước Trung Quốc cập nhật, vụ nổ khí gas tại mỏ than ở miền Bắc Trung Quốc đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa khai khoáng nghiêm trọng nhất tại nước này trong hơn 10 năm qua.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai và số thương vong vẫn tiếp tục được cập nhật. Hiện vẫn còn 9 người mất tích tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây.

Trước đó, hãng thông tấn Tân Hoa xã dẫn chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu triển khai “mọi nỗ lực cứu hộ” nhằm tìm kiếm những người còn mất tích. Ông cũng kêu gọi tiến hành điều tra toàn diện nguyên nhân vụ việc và xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ nổ khí gas ở mỏ than Liushenyu, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc ngày 23/5/2026. Ảnh: Reuters/CNSPHOTO

Theo Tân Hoa xã, mức khí carbon monoxide bên trong mỏ than Lưu Thần Vũ (Liushenyu) tại thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, đã “vượt ngưỡng cho phép”.

Cục Quản lý Khẩn cấp huyện Thấm Nguyên - nơi mỏ than tọa lạc - cho biết khoảng 400 - 500 nhân viên cứu hộ đang tham gia công tác tìm kiếm dưới lòng đất. Lãnh đạo cấp tỉnh cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý sự cố.

Khi được CNN liên hệ, người trực điện thoại của Công ty Công nghiệp Than Liushenyu thuộc Tập đoàn Sơn Tây Tongzhou - đơn vị vận hành mỏ than - cho biết “không nắm được tình hình” trước khi kết thúc cuộc gọi.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 19h30 tối 22/5 (giờ địa phương), thời điểm có 247 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ. Theo Tân Hoa xã, ít nhất 201 người đã được sơ tán khỏi hiện trường vào khoảng 6h sáng 23/5. Nguyên nhân vụ nổ hiện vẫn đang được điều tra.

Than đá hiện vẫn là nguồn năng lượng chủ lực của Trung Quốc dù Bắc Kinh trong những năm gần đây đã nỗ lực giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tỉnh Sơn Tây là khu vực sản xuất than lớn hàng đầu Trung Quốc, chiếm hơn 1/4 tổng sản lượng than của cả nước.

Ngành khai khoáng tại Trung Quốc từ lâu bị đánh giá có hồ sơ an toàn lao động đáng lo ngại với nhiều vụ tai nạn chết người nghiêm trọng.

Mặc dù điều kiện an toàn đã được cải thiện kể từ đầu những năm 2000 thông qua tái cơ cấu ngành và các chỉ đạo siết chặt quản lý từ chính phủ, các vụ tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra.

Năm 2023, một vụ sập mỏ tại khu tự trị Nội Mông đã khiến 53 công nhân thiệt mạng, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

38 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ khí gas ở Nigeria
Nỗ lực giải cứu 181 công nhân bị kẹt dưới mỏ vàng ở Nam Phi
Nổ khí gas tại mỏ than Iran, ít nhất 51 người thiệt mạng
