Nổ mỏ than tại Trung Quốc: 8 người thiệt mạng, hàng chục công nhân mắc kẹt

Thứ Bảy, 08:33, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 38 công nhân vẫn còn mắc kẹt dưới lòng đất.

no mo than tai trung quoc 8 nguoi thiet mang, hang chuc cong nhan mac ket hinh anh 1
Hiện trường vụ cứu hộ tại mỏ than Lưu Thần Vũ thuộc huyện Tần Nguyên, thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc ngày 22/5. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, vụ nổ khí gas xảy ra vào cuối ngày 22/5 tại mỏ than Lưu Thần Vũ ở huyện Tần Nguyên. Thời điểm xảy ra tai nạn có tổng cộng 247 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm và đưa người bị nạn lên mặt đất. Tính đến sáng sớm nay, 201 người đã được đưa ra ngoài, trong đó có 8 trường hợp được xác nhận đã tử vong. Hiện giới chức địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng cứu hộ để tìm kiếm 38 công nhân còn mắc kẹt dưới lòng đất. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hồng Nhung/VOV1
Tag: Trung Quốc nổ mỏ than công nhân mắc kẹt Sơn Tây cứu hộ
Cột khói bốc cao sau vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc
VOV.VN - Ngày 5/5, một vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương. Hiện các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân.

Hơn 80 người thương vong do nổ nhà máy pháo hoa, Trung Quốc yêu cầu xử lý nghiêm
VOV.VN - Số người thiệt mạng và thương vong trong vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc tăng mạnh, khiến Chủ tịch Tập Cận Bình phải ra chỉ thị ngay trong đêm, yêu cầu điều tra nhanh và nghiêm trị những người chịu trách nhiệm.

Trung Quốc: Nổ nhà máy pháo hoa, gần 30 người thương vong
VOV.VN - Một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 25 người bị thương.

