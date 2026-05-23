Nổ mỏ than tại Trung Quốc: 8 người thiệt mạng, hàng chục công nhân mắc kẹt

Hiện trường vụ cứu hộ tại mỏ than Lưu Thần Vũ thuộc huyện Tần Nguyên, thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc ngày 22/5. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, vụ nổ khí gas xảy ra vào cuối ngày 22/5 tại mỏ than Lưu Thần Vũ ở huyện Tần Nguyên. Thời điểm xảy ra tai nạn có tổng cộng 247 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm và đưa người bị nạn lên mặt đất. Tính đến sáng sớm nay, 201 người đã được đưa ra ngoài, trong đó có 8 trường hợp được xác nhận đã tử vong. Hiện giới chức địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng cứu hộ để tìm kiếm 38 công nhân còn mắc kẹt dưới lòng đất. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.