Vụ rơi máy bay quân sự tại Colombia: Ít nhất 34 người thiệt mạng

Thứ Ba, 09:27, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giới chức Colombia cho biết, ít nhất 34 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một máy bay vận tải quân sự của Không quân Colombia chở 125 người gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại khu vực Amazon, miền nam nước này, vào ngày 23/3.

Đây được xem là một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây của Không quân Colombia. Thống đốc tỉnh Putumayo, ông Jhon Gabriel Molina, cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh Noticias Caracol rằng, có 34 người thiệt mạng, 70 người bị thương và 21 người mất tích. Ông lưu ý các con số này có thể tiếp tục thay đổi khi công tác cứu hộ được triển khai.

vu roi may bay quan su tai colombia It nhat 34 nguoi thiet mang hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sanchez, chiếc máy bay gặp nạn là vận tải cơ Hercules C-130 do hãng Lockheed Martin sản xuất, xuất phát từ Puerto Leguizamo, khu vực giáp biên giới Peru.

Lính cứu hỏa Eduardo San Juan Callejas cho biết máy bay đã va chạm gần cuối đường băng trong quá trình cất cánh. Một cánh máy bay sau đó đâm vào cây khi lao xuống, khiến máy bay bốc cháy và kích nổ một số thiết bị trên khoang.

Người dân tại khu vực hẻo lánh đã tiếp cận hiện trường và hỗ trợ cứu nạn. Một số video cho thấy người dân dùng xe máy đưa các binh sĩ bị thương rời khỏi khu vực. Lực lượng quân đội sau đó đã được điều động tới, song công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở. 

rs-2026-03-23t222902z_100143625_rc2aakal1evt_rtrmadp_3_colombia-crash.jpg

Máy bay quân sự Colombia rơi ở vùng Amazon

VOV.VN - Ít nhất 1 người thiệt mạng, 77 người bị thương và 47 người vẫn mất tích khi một máy bay vận tải quân sự của Không quân Colombia gặp nạn không lâu sau khi cất cánh, ở khu vực Amazon phía nam nước này.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters
Máy bay quân sự Colombia rơi ở vùng Amazon
Máy bay quân sự Colombia rơi ở vùng Amazon

VOV.VN - Ít nhất 1 người thiệt mạng, 77 người bị thương và 47 người vẫn mất tích khi một máy bay vận tải quân sự của Không quân Colombia gặp nạn không lâu sau khi cất cánh, ở khu vực Amazon phía nam nước này.

Máy bay quân sự Colombia rơi ở vùng Amazon

Máy bay quân sự Colombia rơi ở vùng Amazon

VOV.VN - Ít nhất 1 người thiệt mạng, 77 người bị thương và 47 người vẫn mất tích khi một máy bay vận tải quân sự của Không quân Colombia gặp nạn không lâu sau khi cất cánh, ở khu vực Amazon phía nam nước này.

