Máy bay quân sự Colombia rơi ở vùng Amazon

Theo Bộ Quốc phòng Colombia, vụ tai nạn xảy ra hôm 23/3 khi chiếc máy bay vận tải Hercules C-130 do Lockheed Martin sản xuất cất cánh từ Puerto Leguizamo, gần biên giới với Peru, để vận chuyển binh sĩ. Trên máy bay có tổng cộng 125 người, gồm 114 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez cho biết chiếc máy bay đã rơi xuống đất chỉ cách điểm cất cánh khoảng 1,5 km. Một vụ hỏa hoạn xảy ra sau đó đã khiến số đạn dược trên máy bay phát nổ, làm gia tăng mức độ thiệt hại.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay quân sự ở Colombia, ngày 23/3. Nguồn: Reuters

Giới chức khẳng định không có dấu hiệu cho thấy máy bay bị tấn công. Trước khi cất cánh, máy bay được xác nhận đủ điều kiện hoạt động và phi hành đoàn có đầy đủ năng lực chuyên môn.

Các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai tại hiện trường. Trước đó, các nguồn tin quân sự cho biết đã cứu được hàng chục người từ đống đổ nát. Tuy nhiên, số người mất tích vẫn còn lớn và công tác tìm kiếm đang được khẩn trương tiến hành trong điều kiện địa hình rừng rậm phức tạp.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các cột khói dày đặc bốc lên từ khu vực máy bay rơi, trong khi các đoạn video lan truyền trên truyền thông địa phương ghi lại cảnh chiếc máy bay lao xuống không lâu sau khi rời đường băng. Giới chức Colombia cho biết đang mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.