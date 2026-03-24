  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Máy bay quân sự Colombia rơi ở vùng Amazon

Thứ Ba, 07:32, 24/03/2026
VOV.VN - Ít nhất 1 người thiệt mạng, 77 người bị thương và 47 người vẫn mất tích khi một máy bay vận tải quân sự của Không quân Colombia gặp nạn không lâu sau khi cất cánh, ở khu vực Amazon phía nam nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Colombia, vụ tai nạn xảy ra hôm 23/3 khi chiếc máy bay vận tải Hercules C-130 do Lockheed Martin sản xuất cất cánh từ Puerto Leguizamo, gần biên giới với Peru, để vận chuyển binh sĩ. Trên máy bay có tổng cộng 125 người, gồm 114 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez cho biết chiếc máy bay đã rơi xuống đất chỉ cách điểm cất cánh khoảng 1,5 km. Một vụ hỏa hoạn xảy ra sau đó đã khiến số đạn dược trên máy bay phát nổ, làm gia tăng mức độ thiệt hại.

may bay quan su colombia roi o vung amazon hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn máy bay quân sự ở Colombia, ngày 23/3. Nguồn: Reuters

Giới chức khẳng định không có dấu hiệu cho thấy máy bay bị tấn công. Trước khi cất cánh, máy bay được xác nhận đủ điều kiện hoạt động và phi hành đoàn có đầy đủ năng lực chuyên môn.

Các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai tại hiện trường. Trước đó, các nguồn tin quân sự cho biết đã cứu được hàng chục người từ đống đổ nát. Tuy nhiên, số người mất tích vẫn còn lớn và công tác tìm kiếm đang được khẩn trương tiến hành trong điều kiện địa hình rừng rậm phức tạp.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các cột khói dày đặc bốc lên từ khu vực máy bay rơi, trong khi các đoạn video lan truyền trên truyền thông địa phương ghi lại cảnh chiếc máy bay lao xuống không lâu sau khi rời đường băng. Giới chức Colombia cho biết đang mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: máy bay tai nạn Colombia
Phi công và cơ phó thiệt mạng sau va chạm giữa máy bay Air Canada và xe cứu hỏa
Phi công và cơ phó thiệt mạng sau va chạm giữa máy bay Air Canada và xe cứu hỏa

VOV.VN - Phi công và cơ phó của một máy bay thuộc hãng hàng không Air Canada đã thiệt mạng sau khi máy bay va chạm với một xe cứu hỏa trong lúc hạ cánh tại sân bay LaGuardia (New York) vào tối 22/3 (giờ địa phương) khiến sân bay này phải đóng cửa.

Iran tuyên bố bắn trúng F-35, Mỹ xác nhận máy bay phải hạ cánh khẩn cấp
Iran tuyên bố bắn trúng F-35, Mỹ xác nhận máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 19/3 cho biết đã bắn trúng một máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Mỹ bằng hỏa lực phòng không, đồng thời công bố đoạn video được cho là ghi lại thời điểm máy bay bị tấn công.

Sáu binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp nhiên liệu tại Iraq
Sáu binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp nhiên liệu tại Iraq

VOV.VN - Toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tiếp nhiên liệu quân sự KC-135 của Mỹ bị rơi ở miền tây Iraq đã được xác nhận thiệt mạng, quân đội Mỹ cho biết hôm 13/3. 

