WHO: Chúng ta chỉ thấy “phần nổi của tảng băng trôi” trong dịch corona

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết có những "trường hợp đáng lo ngại" về dịch viêm phổi cấp do virus corona mới gây nên khi có những người nhiễm bệnh chưa từng tới Trung Quốc. Ông Ghebreyesus cũng hối thúc tất cả các nước chuẩn bị cho việc nguy cơ lây nhiễm virus này.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

"Việc phát hiện ra một số lượng nhỏ các trường hợp này đã cho thấy dịch virus corona đang lan rộng ở các nước khác và tóm lại, chúng ta có lẽ chỉ thấy phần nổi của tảng băng trôi", ông Tedros cho biết trong một loạt tweet sáng 10/2.

Sau khi thông báo về đội ngũ các chuyên gia quốc tế của WHO đang tới Trung Quốc, Tổng giám đốc WHO hối thúc các nước chia sẻ thông tin về chủng virus này với WHO trong thời gian thực và tiếp tục giữ bình tĩnh trong cuộc chiến đối phó với dịch bệnh.

"Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi của tôi tới tất cả các nước nhằm chia sẻ thông tin về những gì mà các bạn biết về #2019nCoV trong thời gian thực tế với WHO.

Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi các nước hãy giữ bình tĩnh.

Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi đoàn kết - đoàn kết về con người, tài chính và khoa học. Bất kỳ sự đoàn kết nào đều sẽ là một chiến thắng với loại virus này", ông Ghebreyesus viết trên Twitter./.