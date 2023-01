WHO: Dữ liệu của Trung Quốc phản ánh sai sự gia tăng và tử vong do Covid

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, dữ liệu COVID-19 của Trung Quốc cung cấp không đưa ra “bức tranh toàn cảnh và chính xác” về tình hình số ca nhập viện và tử vong tại quốc gia này.

Nhận định trên được đưa ra khi WHO chuẩn bị gặp lại các nhà khoa học Trung Quốc trong ngày 5/1. Đây là một phần trong chuỗi các cuộc họp của WHO với các quốc gia thành viên để đánh giá chính xác tình hình COVID-19 toàn cầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bệnh viện Đồng Tế

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Geneva vào hôm 4/1, Giám đốc tình trạng khẩn cấp của WHO – ông Mike Ryan nhấn mạnh, các chuyên gia y tế tin rằng những con số hiện tại được công bố từ Trung Quốc không phản ánh đúng mức tác động thực sự của COVID-19 trong số ca nhập viện, số ca phải nằm ICU, hoặc đặc biệt là về số ca tử vong.

Theo quan chức WHO, định nghĩa về tử vong do COVID-19 của Chính phủ Trung Quốc là "quá hẹp" và cho biết đến nay WHO vẫn chưa có dữ liệu đầy đủ về tình hình dịch tại Trung Quốc.

Trước đó, vào hôm 3/1, các nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc đã trình bày dữ liệu cho nhóm cố vấn kỹ thuật của WHO khẳng định không có biến thể virus mới nào được tìm thấy trong làn sóng dịch mới. Tuy nhiên, các quan chức WHO vẫn lo lắng về tính chính xác của dữ liệu, cho rằng “sự thiếu chính xác” sẽ cản trở cuộc chiến chống lại dịch bệnh và làm chao đảo các nền kinh tế toàn cầu./.