WHO lên tiếng sau khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“

Ngày 18/3, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan đã lên tiếng phản đối việc sử dụng từ ngữ "đụng chạm" đến những nhóm sắc tộc nhất định trong dịch Covid-19 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bảo vệ cách sử dụng cụm từ "virus Trung Quốc" khi mô tả dịch bệnh Covid-19.

Người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan. Ảnh: AFP

"Một điều thực sự quan trọng là chúng ta cần cẩn trọng trong ngôn từ mà chúng ta sử dụng. Chúng ta cần hạn chế việc sử dụng những từ ngữ có thể liên hệ một số cá nhân với virus này. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều cần phải tránh", ông Mike Ryan cho biết.

Giữa bối cảnh dịch Covid-19 khiến hơn 200.000 người trên toàn cầu nhiễm bệnh và gần 9.000 người tử vong, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục "ăn miếng trả miếng" trên lĩnh vực truyền thông khi liên tục công kích nhau.

"Tôi chắc chắn bất cứ ai đều sẽ cảm thấy hối tiếc khi mô tả virus này gắn với một dân tộc", ông Ryan nhận định ngày 18/3, mặc dù không nhắc đến tên Tổng thống Trump.

Phát biểu với báo giới về tình hình dịch Covid-19, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang trong "cuộc chiến chống lại virus Trung Quốc". Ngay sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã vấp phải chỉ trích khi một số ý kiến cho rằng việc sử dụng cụm từ "virus Trung Quốc" là kỳ thị.

"Không có sự phân biệt chủng tộc nào ở đây cả, hoàn toàn không. Nó (Dịch Covid-19-ND) đến từ Trung Quốc, đó là lý do tại sao". ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump cũng bác bỏ mọi chỉ trích về việc sử dụng từ ngữ trên của ông, đồng thời nói rằng những người Mỹ gốc Á "có lẽ sẽ đồng ý (với cụm từ này) 100%".

Việc sử dụng ngôn từ như trên của Tổng thống Trump đi ngược với những chỉ dẫn của WHO về việc gọi tên một dịch bệnh, đó là cần tránh sử dụng các cụm từ có đặc điểm địa lý.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar khẳng định: "Chúng ta phải đảm bảo không có ai bị phân biệt đối xử trên vấn đề sắc tộc. Sắc tộc không hề tạo ra virus corona".

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden - người có thể trở thành đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 cũng chỉ trích việc Tổng thống Trump sử dụng cụm từ "virus Trung Quốc".

Trước đó, Tổng thống chỉ gọi virus gây ra dịch Covid-19 là "coronavirus" hoặc đơn giản là "virus" nhưng việc thay đổi cách miêu tả bằng cụm từ "virus Trung Quốc" ngày 16/3 của ông Trump đã khiến Trung Quốc phẫn nộ giữa bối cảnh một số nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng chính quân đội Mỹ đã mang virus này tới Vũ Hán hồi tháng 10/2019.

Ngày 18/3, Tổng thống Trump cho rằng những nhận định như vậy là không thể chấp nhận được: "Điều đó không thể xảy ra. Việc này sẽ không xảy ra chừng nào tôi còn là Tổng thống".

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang vào thời điểm các quan chức WHO đang kêu gọi sự đoàn kết trên toàn cầu trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19./.