WHO triển khai sơ tán y tế khẩn cấp và đánh giá rủi ro lây lan virus Hanta

Ba hành khách đã thiệt mạng và ít nhất bốn người khác xuất hiện triệu chứng trên tàu. WHO cho biết hành khách hiện “đang tự cách ly trong khoang” với các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt. Theo Công ty Oceanwide Expeditions, đơn vị vận hành tàu, hai máy bay chuyên dụng đang tới Cape Verde để sơ tán hai trường hợp cần chăm sóc y tế khẩn cấp cùng một người đi cùng nạn nhân người Đức đã tử vong trước đó. Những người này dự kiến được đưa về Hà Lan, song thời điểm cụ thể chưa được xác định.

Sau khi hoàn tất sơ tán, con tàu dự kiến tiếp tục hành trình tới quần đảo Canary. Giới chức y tế Tây Ban Nha cũng xác nhận đang theo dõi tình hình và sẽ quyết định cảng đến thích hợp nhất. Trong khi đó, Chính quyền Cape Verde đã thiết lập khu cách ly và đội ngũ y tế chuyên trách. Bà Ângela Gomes, Giám đốc Y tế Quốc gia Cape Verde, cho biết: “Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn một khu vực có khả năng cách ly, nếu cần thiết, thể hiện khả năng huy động và ứng phó của chúng tôi. Một đội ngũ chuyên trách đã được thành lập, gồm các bác sĩ, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, y tá và kỹ thuật viên xét nghiệm, để hỗ trợ bệnh nhân trên tàu và, nếu cần, cả trên đất liền".

Diễn biến dịch bệnh cho thấy quá trình lây nhiễm đã kéo dài nhiều tuần trước khi được xác nhận. Ca bệnh đầu tiên xuất hiện triệu chứng từ ngày 6/4 và tử vong ngày 11/4 trên biển, song phải đến cuối tháng 4, sau khi một bệnh nhân được chuyển tới Nam Phi và có kết quả xét nghiệm dương tính, virus hanta mới được xác định là tác nhân nghi ngờ. WHO hiện coi đây là một ổ dịch tiềm tàng và đang tiếp tục điều tra nguồn gốc, trong đó có giả thiết liên quan đến biến thể Andes lưu hành tại Nam Mỹ.

Cơ quan y tế Liên hợp quốc nhấn mạnh nguy cơ lây lan toàn cầu ở mức thấp, song vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình trên tàu. Quyền Giám đốc về Chuẩn bị và Phòng ngừa Dịch bệnh và Đại dịch của WHO Maria Van Kerkhove cho biết: “Tình hình đang được theo dõi sát sao, và để đề phòng, hành khách được yêu cầu ở lại trong cabin trong khi việc khử trùng và các biện pháp y tế công cộng khác được thực hiện. Các đội ngũ y tế từ Cape Verde đang hỗ trợ trên tàu. Kế hoạch và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sơ tán y tế hai người này để đảm bảo họ nhận được sự chăm sóc cần thiết. Vì vậy, kế hoạch hiện đang được tiến hành. Kế hoạch tiếp theo là con tàu sẽ tiếp tục hành trình đến quần đảo Canary".

Đợt bùng phát dịch bệnh lần này được đánh giá là bất thường khi virus Hanta, vốn lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc với chất thải của loài gặm nhấm lại xuất hiện trên một phương tiện vận tải khép kín như du thuyền. Theo các chuyên gia y tế, đây là diễn biến “khá hiếm gặp” và cần được nghiên cứu kỹ hơn về cơ chế lây truyền.

Virus Hanta có thể gây hội chứng phổi (HPS) với tỷ lệ tử vong cao, có thể lên tới 40%, trong khi hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Diễn biến lần này vì vậy đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, năng lực xét nghiệm và khả năng ứng phó y tế trên các hành trình dài qua khu vực hẻo lánh, trong bối cảnh du lịch thám hiểm ngày càng phát triển.