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Xả súng liên tiếp tại Nhật Bản khiến 2 người thương vong

Thứ Năm, 10:59, 01/10/2026
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VOV.VN - Hai vụ nổ súng liên tiếp đã xảy ra tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản, khiến một người thiệt mạng và một người bị thương. Một nghi phạm cao tuổi từng là thành viên của tổ chức bạo lực (Yakuza) đã bị bắt giữ gần hiện trường.

 

Vào khoảng 13h15 chiều 30/9 (theo giờ địa phương), cơ quan cảnh sát Nhật Bản đã nhận được tin báo về một vụ nổ súng xảy ra tại quận Chuo, thành phố Kobe, tỉnh Hyogo. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi được phát hiện nằm gục trên đường với vết thương do bị bắn vào vùng bụng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, sau đó được xác nhận đã tử vong tại bệnh viện.

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Nghi phạm bị bắt giữ được cho là có liên quan tới cả 2 vụ nổ súng chấn động Hyogo. Ảnh: Kobe Shimbun.

Khoảng 20 phút sau đó, một vụ nổ súng khác lại tiếp tục xảy ra tại khuôn viên một ngôi nhà ở khu vực Aratacho, quận Hyogo, thành phố Kobe - cách hiện trường vụ nổ súng đầu tiên khoảng 4 km về phía Tây Nam. Một người đàn ông 54 tuổi được phát hiện bị bắn vào vùng lưng bằng súng ngắn và ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân này không nguy hiểm đến tính mạng.

Cơ quan cảnh sát địa phương đã khống chế và bắt giữ khẩn cấp một nghi phạm gần hiện trường vụ nổ súng thứ hai, với cáo buộc âm mưu giết người. Nghi phạm bị bắt giữ là Naoto Kameya, 79 tuổi, từng là thành viên của tổ chức bạo lực (Yakuza). Trong vụ nổ súng thứ hai, nghi phạm này được xác nhận đã đến hiện trường vụ nổ súng cùng với nạn nhân bằng một chiếc xe màu đen. Một khẩu súng nghi ngờ là phương tiện gây án đã được tìm thấy gần hiện trường và bị cảnh sát thu giữ.

Hiện nay, nhà chức trách đang tiến hành giám định khẩu súng, đồng thời xác minh thông tin về khả năng nghi phạm bị bắt giữ có liên quan trực tiếp đến cả hai vụ nổ súng chấn động tại Kobe.

Theo thông tin mới nhất, có vẻ như nghi phạm đã thừa nhận các cáo buộc, và “cũng ám chỉ có liên quan” trực tiếp đến cả hai vụ nổ súng này. Hiện nay, các cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành điều tra chi tiết các tình tiết liên quan.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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