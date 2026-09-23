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Xả súng đẫm máu tại Nam Phi khiến 11 người chết

Thứ Tư, 20:55, 23/09/2026
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VOV.VN - Ít nhất 11 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng vừa xảy ra tại Nam Phi - quốc gia đã ghi nhận hàng lạt vụ xả súng đẫm máu thời gian.

Nguồn tin chính thức của cảnh sát và chính quyền địa phương cho biết, thảm án xảy ra tối qua (22/9) tại thị trấn KwaMakhutha, nằm cách thành phố biển Durban hơn 30 km về phía Nam. 3 tay súng chưa rõ danh tính, bất ngờ xông vào một ngôi nhà trong khu vực và xả súng bừa bãi vào những người có mặt bên trong. Trong số 11 người tử vong tại chỗ, có 1 phụ nữ mang thai.

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Cảnh sát Nam Phi phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Nền tảng X của cảnh sát Nam Phi

Động cơ của vụ tấn công chưa được xác định. Cảnh sát Nam Phi đã mở cuộc điều tra, đồng thời triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn nhằm truy tìm hung thủ.

Trước vụ xả súng đẫm máu hôm qua, Nam Phi đã ghi nhận hàng loạt cuộc tấn công tương tự, trong đó có vụ xả súng xảy ra tại Johannesburg hồi tháng 6 khiến 12 người chết. Tháng 12/2025, 2 tay súng chưa rõ danh tính, cũng thực hiện 2 vụ xả súng liên tiếp trong 2 tuần, khiến tổng cộng 21 người tử vong.

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Nam Phi kêu gọi BRICS thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu

VOV.VN - Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 12/9 kêu gọi các nước BRICS tăng cường chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu, nhấn mạnh tiếng nói của châu Phi và các nước Nam bán cầu cần được phản ánh đầy đủ trong quá trình định hình trật tự quốc tế tương lai.

Bá Thi/VOV-Cairo
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