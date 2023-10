Xung đột Gaza lan rộng, Israel thề quét sạch Hamas

Những diễn biến nghiêm trọng đã khiến dư luận không khỏi quan ngại và kêu gọi các bên ngừng bắn. Quân đội Israel hôm qua (11/10) đã tấn công hơn 200 mục tiêu tại một khu vực thuộc dải Gaza được cho là nơi trú ẩn của lực lượng Hamas. Cùng với đó, Israel cũng đã pháo kích các thị trấn miền Nam Lebanon để đáp trả các tên lửa chống tăng do lực lượng Hezbollah, vốn hậu thuẫn cho Hamas thực hiện. Theo một số nguồn tin, quân đội Israel có thể tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ở Gaza.

Một đền thờ ở Khan Younis bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel vào Gaza ngày 8/10. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp khẩn cấp của chính phủ, Thủ tướng Israel Netanyahu nhấn mạnh: “Chúng tôi đã xây dựng một chính phủ khẩn cấp quốc gia đoàn kết người dân và Chính phủ Israel. Chúng tôi sẽ chiến đấu với kẻ thù tàn bạo hơn cả Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS”.

Thống kê cho thấy, sau 6 ngày chiến sự, xung đột leo thang đã làm ít nhất 2.000 người của cả lực lượng Hamas và Israel thiệt mạng. Hàng nghìn người khác bị thương. Các cơ sở hạ tầng ở dải Gaza bị phá hủy nghiêm trọng.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, đặc phái viên Paletstin Riyad Mamnour tại Liên Hợp Quốc cho biết, sự tàn phá của xung đột đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng, đồng thời kêu gọi xung đột chấm dứt: “Tình hình tại dải Gaza cực kỳ kinh hoàng đối với người dân. Sức phá hủy đã vượt xa ngoài trí tưởng tượng. Hãy chấm dứt cuộc tàn sát thường dân này như chúng ta thấy nó được thể hiện ở Dải Gaza như thế nào. Các bên cần ngừng giao tranh, cho phép hỗ trợ nhân đạo đến với người dân, sau đó, giải quyết vấn đề bảo vệ dân thường, đặc biệt là thường dân trên lãnh thổ bị chiếm đóng, và thứ ba, bắt đầu nghĩ đến chân trời chính trị”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres hôm 11/10 đã bày tỏ quan ngại về tình hình và kêu gọi chấm dứt xung đột. Trong khi đó, tại cuộc họp khẩn cấp của Ngoại trưởng các nước Arab ở thủ đô Cairo, trợ lý Tổng thư ký Liên đoàn Arab ông Hossam Zaki hôm 11/10 đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột vũ trang leo thang nghiêm trọng hiện nay ở Dải Gaza, để tránh tình trạng có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định của toàn khu vực.

Ông Hossam Zaki nói: “Chúng tôi kêu gọi dừng ngay lập tức cuộc chiến của Israel chống lại Gaza cũng như sự leo thang ở Dải Gaza và khu vực xung quanh. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Chúng tôi đã cảnh báo về những hậu quả thảm khốc về nhân đạo và an ninh khi tình trạng leo thang tiếp tục và mở rộng. Chúng tôi kêu gọi hợp tác với cộng đồng quốc tế để hành động ngay lập tức và hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu này, cũng như thực thi luật pháp quốc tế và bảo vệ an ninh và ổn định của khu vực khỏi những nguy cơ do sự gia tăng bạo lực".

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11/10 cũng đã lần đầu tiên kêu gọi Israel và các lực lượng của người Palestin tiến hành đàm phán đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc xung đột không lan rộng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng kêu gọi Israel và Palestine nối lại hòa đàm và thực thi giải pháp hai nhà nước. Tổng thống Mỹ Biden đã có cuộc điện đàm lần thứ 4 với Thủ tướng Israel Netanyahu kể từ khi xung đột xảy ra. Ông Biden cho biết đang gấp rút cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho Israel, đồng thời đang đàm phán với Israel và Ai Cập nhằm mở hành lang an toàn cho dân thường ở dải Gaza.

Trước đó, trong cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổng thư ký NATO John Stontenberg bày tỏ sự ủng hộ quyền tự vệ của Israel song nhấn mạnh, phản ứng của Israel với lực lượng Hamas phải phù hợp.