AFC báo tin vui cho bóng đá Việt Nam

Thứ Tư, 14:30, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông báo từ phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Việt Nam là một trọng 8 quốc gia chủ nhà đăng cai vòng loại U20 châu Á 2027, đồng thời U20 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2.

Theo kế hoạch, ngày 28/5, sẽ diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại Giải U20 châu Á 2027 sẽ diễn ra tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia). Đội tuyển U20 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2, đồng thời sẽ thi đấu trên sân nhà tại bảng đấu do LĐBĐVN đăng cai tổ chức.

Điểm mới của giải đấu năm nay là AFC lần đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ gồm Giai đoạn Vòng loại (Qualification Phase) và Giai đoạn Phát triển (Development Phase). Trong đó, 32 đội có thứ hạng cao hơn sẽ thi đấu tại Giai đoạn Vòng loại, được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội theo thể thức thi đấu tập trung một lượt tính điểm. 12 đội còn lại tham dự Giai đoạn Phát triển, gồm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội.

afc bao tin vui cho bong da viet nam hinh anh 1
U20 Việt Nam sẽ xác định được đối thủ trong cuộc đua tại Vòng loại U20 châu Á 2027 vào ngày 28/5.

Đội tuyển U20 Việt Nam nằm trong nhóm tham dự Giai đoạn Vòng loại và được AFC xếp hạng hạt giống số 14 châu Á dựa trên thành tích tại ba kỳ giải gần nhất gồm giải U20 châu Á 2023, 2025 và giải U19 châu Á 2018. Với vị trí này, U20 Việt Nam được xếp vào Nhóm hạt giống số 2 cùng các đội tuyển U20 Qatar, Indonesia, Syria, Thái Lan, Yemen, Kyrgyz Republic và Tajikistan.

Theo công bố của AFC, Việt Nam cũng là một trong 8 quốc gia đăng cai các bảng đấu thuộc Giai đoạn Vòng loại, bên cạnh Bahrain, Campuchia, Kyrgyz Republic, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan. Trong khi đó, Bhutan, Mông Cổ và Myanmar sẽ đăng cai các bảng đấu của Giai đoạn Phát triển.

Về nguyên tắc bốc thăm, các đội chủ nhà sẽ được đưa vào một nhóm riêng để đảm bảo mỗi đội nằm ở một bảng đấu khác nhau. Sau đó, AFC sẽ lần lượt tiến hành bốc thăm từ Nhóm 4 đến Nhóm 1. Do thuộc Nhóm hạt giống số 2, U20 Việt Nam sẽ mặc định được xếp vào vị trí số 2 của bảng đấu.

Theo thể thức của giải, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại Giai đoạn Vòng loại sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U20 châu Á 2027 (đội chủ nhà Vòng chung kết được đặc cách vào thẳng).

Bên cạnh đó, 6 đội xếp cuối có thành tích thấp nhất sẽ phải xuống chơi ở Giai đoạn Phát triển ở kỳ tiếp theo. Ngược lại, 3 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng xuất sắc nhất của Giai đoạn Phát triển sẽ được thăng hạng lên Giai đoạn Vòng loại trong chu kỳ kế tiếp.

Vòng loại giải U20 châu Á 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 31/8 đến 6/9/2026. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tham gia cuộc đua với lực lượng chủ lực là các cầu thủ thuộc đội tuyển U19 Việt Nam đang được “thử lửa” tại giải U19 Đông Nam Á 2026.

PV/VOV.VN
Tag: AFC bóng đá Việt Nam U20 Việt Nam vòng loại U20 châu Á 2027
Tin liên quan

Tin bóng đá 23-5: U20 Việt Nam có lợi thế trên hành trình săn vé trở lại World Cup

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 23-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U20 Việt Nam có lợi thế trên hành trình săn vé trở lại World Cup; Thể Công Viettel gửi đơn đề nghị xem xét lại pha phạt đền gây tranh cãi; Nóng bỏng cuộc chiến trụ hạng Premier League…

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 23-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U20 Việt Nam có lợi thế trên hành trình săn vé trở lại World Cup; Thể Công Viettel gửi đơn đề nghị xem xét lại pha phạt đền gây tranh cãi; Nóng bỏng cuộc chiến trụ hạng Premier League…

Tin bóng đá 16-5: Sau U17 Việt Nam, đội tuyển U20 cũng sớm giành vé dự World Cup?

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 16-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Sau U17 Việt Nam, đội tuyển U20 cũng sớm giành vé dự World Cup?; HLV Roland muốn U17 Việt Nam tiến xa hơn tại U17 châu Á 2026; Man City áp đảo cơ hội vô địch FA Cup…

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 16-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Sau U17 Việt Nam, đội tuyển U20 cũng sớm giành vé dự World Cup?; HLV Roland muốn U17 Việt Nam tiến xa hơn tại U17 châu Á 2026; Man City áp đảo cơ hội vô địch FA Cup…

U20 nữ Việt Nam về nước sau kỳ tích vào tứ kết châu Á

VOV.VN - Trưa 12/4, đội tuyển U20 nữ Việt Nam rời Thái Lan, trở về nước sau khi khép lại hành trình tại VCK U20 nữ châu Á 2026. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko hoàn thành mục tiêu vào tứ kết, đồng thời tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm ở sân chơi châu lục.

VOV.VN - Trưa 12/4, đội tuyển U20 nữ Việt Nam rời Thái Lan, trở về nước sau khi khép lại hành trình tại VCK U20 nữ châu Á 2026. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko hoàn thành mục tiêu vào tứ kết, đồng thời tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm ở sân chơi châu lục.

HLV Okiyama Masahiko nói gì sau hành trình lịch sử của U20 nữ Việt Nam?

VOV.VN - Sau trận tứ kết VCK U20 nữ châu Á 2026 diễn ra chiều 11/4, HLV trưởng Okiyama Masahiko khẳng định U20 nữ Việt Nam đã thu về nhiều bài học quý giá khi đối đầu U20 nữ Nhật Bản.

VOV.VN - Sau trận tứ kết VCK U20 nữ châu Á 2026 diễn ra chiều 11/4, HLV trưởng Okiyama Masahiko khẳng định U20 nữ Việt Nam đã thu về nhiều bài học quý giá khi đối đầu U20 nữ Nhật Bản.

Thua Nhật Bản, U20 nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết U20 nữ châu Á 2026

VOV.VN - Để thua U20 nữ Nhật Bản 0-4, U20 nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết U20 nữ châu Á 2026.

VOV.VN - Để thua U20 nữ Nhật Bản 0-4, U20 nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết U20 nữ châu Á 2026.

