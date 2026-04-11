Thua Nhật Bản, U20 nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết U20 nữ châu Á 2026

Trước trận đấu tứ kết giải U20 nữ châu Á 2026, U20 nữ Việt Nam bị đánh giá thấp hơn U20 nữ Nhật Bản rất nhiều. Đội bạn không chỉ có thực lực vượt trội mà còn được dẫn dắt bởi HLV có nhiều kinh nghiệm với bóng đá nữ trẻ Việt Nam - Akira Ijiri.

U20 nữ Việt Nam vào trận với quyết tâm phòng ngự bằng sơ đồ 5-4-1, chỉ một mình Thanh Hiếu được bố trí trên hàng công. Thầy trò HLV Masahiko Okiyama có hơn 10 phút đầu chơi khá tốt và hóa giải được hầu hết các pha phối hợp của Nhật Bản.

Tuy nhiên, khi đội bạn thay đổi cách tiếp cận, U20 nữ Việt Nam đã phải nhận bàn thua. Từ tình huống phạt góc, Itamura khống chế rồi dứt điểm vào góc cao, mở tỷ số cho Nhật Bản.

Sau đó, thời tiết nắng nóng khiến U20 nữ Nhật Bản không đẩy quá cao tốc độ. U20 nữ Việt Nam vì thế có một vài tình huống đưa được bóng áp sát vòng cấm đối thủ nhưng Thanh Hiếu quá đơn độc và không thể xử lý thành công.

Đến cuối hiệp 1, U20 nữ Nhật Bản tăng tốc và liên tiếp có bàn thắng chỉ trong hai phút bù giờ. Tago ghi bàn sau tình huống tấn công trung lộ trước khi Fukushima đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp 2, U20 nữ Nhật Bản rút dần các trụ cột ra nghỉ nhưng U20 nữ Việt Nam vẫn không có được cơ hội nào dù chỉ là nhỏ nhất. Đội bạn dễ dàng có thêm bàn thắng thứ tư ở phút 61 do công của Itamura với cú sút rất cơ bản.

Kết thúc trận đấu, U20 nữ Nhật Bản thắng 4-0, giành quyền vào bán kết cũng như có vé dự U20 World Cup nữ 2026. U20 nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết và xem như đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước giải.