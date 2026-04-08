Arsenal giúp Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Thứ Tư, 09:08, 08/04/2026
VOV.VN - Arsenal giành thắng lợi 1-0 trước Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Kết quả này là vừa đủ để giải Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Rạng sáng 8/4, Arsenal giành thắng lợi 1-0 trước Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Havertz ở thời gian bù giờ. 

Chiến thắng này giúp Arsenal chính thức có vé dự sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa giải sau. Ngoài ra, Pháo thủ cũng giúp bóng đá Anh chính thức sở hữu 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027. 

Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp bóng đá Anh giành suất thưởng dự Cúp C1 châu Âu từ UEFA cho LĐBĐ đạt thành tích tốt ở Cúp châu Âu trong mùa giải trước đó. 

Theo quy định của UEFA, hai nền bóng đá có tổng thành tích tốt nhất tại ba cúp châu Âu gồm Cúp C1, Cúp C2 và Cúp C3 sẽ được thưởng thêm một suất tham dự Cúp C1 mùa giải sau đó. 

Với việc toàn bộ 9 CLB Anh đều vượt qua vòng bảng mùa giải năm nay và tích lũy điểm số lớn từ sớm, bóng đá Anh gần như "một mình một ngựa" trên bảng xếp hạng và chính thức có vé thứ 5 dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sau chiến thắng rạng sáng nay của Arsenal. 

Mùa giải 2025/2026, bóng đá Anh có 5 suất chính thức dự Cúp C1 châu Âu cùng 1 suất thưởng dành cho đội bóng vô địch Cúp C2 châu Âu 2024/2025 - Tottenham. 

Mùa giải tới, ngoài 5 suất chính thức dựa theo bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh hoàn toàn có thể có thêm 2 đại diện nữa tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu nếu Aston Villa vô địch Cúp C2 và Liverpool vô địch Cúp C1 trong trường hợp 2 CLB này không lọt vào tốp 5 trên bảng xếp hạng. 

Kết quả bóng đá hôm nay 8/4: Arsenal thắng nhọc ở Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá hôm nay 8/4: Arsenal thắng nhọc ở Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 8/4: Arsenal thắng nhọc trước Sporting Lisbon ở trận tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

Tin bóng đá 7-4: Arsenal "luyện công"... bằng bút trước trận tứ kết Cúp C1 châu Âu
Tin bóng đá 7-4: Arsenal "luyện công"... bằng bút trước trận tứ kết Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 7-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: HAGL lâm nguy, viễn cảnh xuống hạng hiển hiện; Arsenal "luyện công"... bằng bút trước trận tứ kết Cúp C1 châu Âu; Real Madrid nguy cơ vắng 6 trụ cột ở trận đại chiến Bayern Munich…

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sporting Lisbon vs Arsenal
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sporting Lisbon vs Arsenal

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sporting Lisbon vs Arsenal thuộc khuôn khổ tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 8/4.

