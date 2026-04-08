Arsenal giúp Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Rạng sáng 8/4, Arsenal giành thắng lợi 1-0 trước Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Havertz ở thời gian bù giờ.

Chiến thắng này giúp Arsenal chính thức có vé dự sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa giải sau. Ngoài ra, Pháo thủ cũng giúp bóng đá Anh chính thức sở hữu 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp bóng đá Anh giành suất thưởng dự Cúp C1 châu Âu từ UEFA cho LĐBĐ đạt thành tích tốt ở Cúp châu Âu trong mùa giải trước đó.

Theo quy định của UEFA, hai nền bóng đá có tổng thành tích tốt nhất tại ba cúp châu Âu gồm Cúp C1, Cúp C2 và Cúp C3 sẽ được thưởng thêm một suất tham dự Cúp C1 mùa giải sau đó.

Với việc toàn bộ 9 CLB Anh đều vượt qua vòng bảng mùa giải năm nay và tích lũy điểm số lớn từ sớm, bóng đá Anh gần như "một mình một ngựa" trên bảng xếp hạng và chính thức có vé thứ 5 dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sau chiến thắng rạng sáng nay của Arsenal.

Mùa giải 2025/2026, bóng đá Anh có 5 suất chính thức dự Cúp C1 châu Âu cùng 1 suất thưởng dành cho đội bóng vô địch Cúp C2 châu Âu 2024/2025 - Tottenham.

Mùa giải tới, ngoài 5 suất chính thức dựa theo bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh hoàn toàn có thể có thêm 2 đại diện nữa tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu nếu Aston Villa vô địch Cúp C2 và Liverpool vô địch Cúp C1 trong trường hợp 2 CLB này không lọt vào tốp 5 trên bảng xếp hạng.