Kết quả bóng đá hôm nay 8/4: Arsenal thắng nhọc ở Cúp C1 châu Âu

Thứ Tư, 06:13, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 8/4: Arsenal thắng nhọc trước Sporting Lisbon ở trận tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

Rạng sáng 8/4, Arsenal có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Sporting Lisbon ở trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Trận đấu diễn ra căng thẳng đúng với tính chất của một màn so tài đỉnh cao khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng.

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin và sớm khiến hàng thủ Arsenal chao đảo bằng sức ép liên tục. Phút thứ 6, cú sút của Maximiliano Araujo dội xà ngang, trong khi tốc độ của Geny Catamo khiến thủ môn David Raya phải liên tục trổ tài cứu thua.

ket qua bong da hom nay 8 4 arsenal thang nhoc o cup c1 chau Au hinh anh 1
Thủ thành David Raya thi đấu tập trung và giữ sạch mành lưới cho Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Sau quãng thời gian đầu lép vế, Arsenal dần lấy lại thế trận và kiểm soát bóng vượt trội nhờ sự cơ động của Martin Odegaard và Declan Rice. Đội khách cũng có cơ hội rõ rệt khi Noni Madueke đưa bóng tìm đến xà ngang từ một tình huống cố định.

Phút 63, Martin Zubimendi đưa được bóng vào lưới Sporting, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định Viktor Gyokeres đã việt vị trước đó. Quyết định này khiến các cầu thủ Arsenal không giấu được sự tiếc nuối khi cơ hội vượt lên bị từ chối.

Trong những phút còn lại, thế trận tiếp tục diễn ra giằng co với hàng loạt cơ hội được tạo ra từ cả hai phía. Sporting dồn ép ở cuối trận nhưng không thể đánh bại sự chắc chắn của Raya trong khung gỗ đội khách.

Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, khoảnh khắc quyết định đã xuất hiện để định đoạt cục diện. Phút 90+1, Kai Havertz tận dụng đường kiến tạo của Gabriel Martinelli để ghi bàn thắng duy nhất, giúp Arsenal giành chiến thắng 1-0 và nắm lợi thế trước trận lượt về trên sân Emirates.

ket qua bong da hom nay 8 4 arsenal thang nhoc o cup c1 chau Au hinh anh 2
Kai Havertz ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 90+1. (Ảnh: Reuters)
Quách Khiêm/VOV.VN
Tin liên quan

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 8/4: Bayern đánh bại Real Madrid
Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 8/4: Bayern đánh bại Real Madrid

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu 2025/026 hôm nay 8/4, Bayern giành chiến thắng 2-1 trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt đi diễn ra tại sân Bernabeu.

Tin bóng đá 7-4: Arsenal "luyện công"... bằng bút trước trận tứ kết Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 7-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: HAGL lâm nguy, viễn cảnh xuống hạng hiển hiện; Arsenal "luyện công"... bằng bút trước trận tứ kết Cúp C1 châu Âu; Real Madrid nguy cơ vắng 6 trụ cột ở trận đại chiến Bayern Munich…

Kết quả bóng đá hôm nay 7/4: Kịch tính cuộc đua giành vé dự Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 7/4, Juventus thổi lửa vào cuộc đua giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới bằng chiến thắng 2-0 trước Genoa tại vòng 31 Serie A 2025/2026.

