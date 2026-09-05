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Bắn súng Việt Nam treo thưởng 200 triệu đồng cho HCV ASIAD 20

Thứ Bảy, 10:37, 05/09/2026
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VOV.VN - Liên đoàn Bắn súng Việt Nam treo thưởng 200 triệu đồng cho VĐV nào của đội bắn súng Việt Nam đoạt được HCV tại ASIAD 20 diễn ra ở Nhật Bản.

Môn bắn súng tại ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 20/9/2026 đến 1/10/2026 tại Nhật Bản. Tham dự Đại hội Thể thao châu Á năm nay, đội bắn súng Việt Nam tham dự 18 nội dung với lực lượng gồm 15 vận động viên, cùng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia và trọng tài.

ban sung viet nam treo thuong 200 trieu dong cho hcv asiad 20 hinh anh 1
Phạm Quang Huy - VĐV bắn súng từng giành HCV ASIAD 19. Ảnh: Trần Tiến

Lực lượng của Bắn súng Việt Nam được xây dựng với sự kết hợp giữa những vận động viên đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các gương mặt trẻ đang được đầu tư.

Ở những nội dung súng ngắn, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành là các gương mặt nổi bật nhất. Trong khi đó, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang và Phùng Việt Dũng được kỳ vọng có thể tạo nên sự tranh chấp với các đối thủ. 

Bắn súng được đánh giá là một trong những môn có mức độ cạnh tranh đặc biệt khốc liệt tại ASIAD năm nay. Khó khăn lớn đối với Bắn súng Việt Nam là Châu Á hiện quy tụ nhiều quốc gia thuộc nhóm mạnh hàng đầu thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan và một số quốc gia, vùng lãnh thổ có môn bắn súng phát triển. 

Đặc biệt, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc sở hữu lực lượng vận động viên có trình độ rất cao, hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, nguồn lực đầu tư lớn và thường xuyên giành huy chương tại Olympic, Giải vô địch thế giới, World Cup cũng như các giải đấu lớn của Liên đoàn Bắn súng Thể thao Quốc tế. 

Để động viên các VĐV cố gắng đạt thành tích cao tại ASIAD 20, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam treo thưởng 200 triệu đồng cho VĐV nào của Đội Bắn súng Việt Nam đoạt được HCV, 50 triệu đồng cho VĐV đoạt HCB và nếu VĐV nào đoạt HCĐ sẽ được thưởng 20 triệu đồng. 

Cách đây 3 năm, bắn súng Việt Nam giành được 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ ở ASIAD 19 tổ chức tại Trung Quốc. 

PV/VOV.VN
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