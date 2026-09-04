Nhận định bảng đấu của ĐT nữ Việt Nam tại ASIAD 2026

Tại ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14/9, sau đó gặp chủ nhà Nhật Bản vào ngày 17/9. Ở lượt trận cuối, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp kình địch Thái Lan.

Đánh giá về bảng đấu tại ASIAD 2026, thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho rằng Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan là những đối thủ có trình độ tương đối cân bằng với ĐT nữ Việt Nam.

Thủ môn Kim Thanh trên sân tập của ĐT nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

“Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ mà chúng ta đã từng gặp ở vòng chung kết. Thanh cảm thấy đây là đội bóng vừa tầm với ĐT nữ Việt Nam. Nhật Bản thì họ rất mạnh. Còn với Thái Lan, trong khu vực Đông Nam Á, hai đội cũng có trình độ tương đối ngang nhau. Vì vậy, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan sẽ là những đối thủ mà Việt Nam có thể cạnh tranh” - Thủ môn Kim Thanh nêu nhận định.

Người gác đền của ĐT nữ Việt Nam nói thêm: "Bản thân Thanh cũng như toàn đội sẽ cố gắng, nỗ lực thi đấu thật tốt để đạt được những kết quả mà mình mong muốn”.

Ở vị trí thủ môn, Kim Thanh cũng đặc biệt chú trọng khả năng xử lý bóng bổng khi phải đối đầu với những đội bóng có thể hình tốt.

“Khi gặp những đối thủ có thể hình cao to, Thanh được tập rất nhiều về bóng bổng và phản xạ. Điều đó sẽ giúp ích cho đội tuyển Việt Nam, bởi hàng thủ của chúng ta không có nhiều lợi thế về chiều cao. Ở vị trí thủ môn, Thanh có sải tay và sẽ cố gắng hỗ trợ các đồng đội trong những tình huống phòng ngự bóng bổng” - Kim Thanh chia sẻ.

ĐT nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Trước khi bước vào ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ gặp Jiangsu FC vào ngày 5/9 và gặp ĐT nữ Trung Quốc vào ngày 9/9.

Theo Kim Thanh, những trận đấu này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị: “Những trận giao hữu sắp tới sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam trong việc lắp ráp đội hình và chiến thuật. Toàn đội cũng cần cải thiện thêm những điểm chưa làm được và sẽ cố gắng hoàn thiện thật tốt qua hai trận giao hữu sắp tới”.