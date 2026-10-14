Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á mới nhất: Bất ngờ Johor, CLB CAHN xếp thứ 14

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á mới nhất, CLB CAHN ở nhóm cuối sau hai trận đầu tiên toàn thua. Tuy nhiên, thầy trò HLV Polking vẫn xếp trên Pohang (Hàn Quốc) và Newcastle Jets (Australia), những đội bóng cũng chưa có điểm nào nhưng hiệu số kém hơn.

Ảnh: Hoài Thương.

Ở nhóm đầu, đại diện Malaysia - Johor bất ngờ vươn lên xếp thứ 5 sau khi có được 4 điểm từ 2 trận đấu đầu tiên. Các đại diện Thái Lan là Buriram United, Port và Ratchaburi lần lượt xếp thứ 10, 11 và 13.

Trong đó, Ratchaburi cũng thua cả 2 trận giống CLB CAHN còn Port mới thi đấu 1 trận. Dẫn đầu khu vực miền Đông là các đội đã có 6 điểm trọn vẹn gồm Gamba, Kashima (Nhật Bản) và Bắc Kinh (Trung Quốc).

Tại miền Tây, có 4 CLB đã giành trọn 6 điểm là Al Ain, Shabab Al Ahli (UAE), Esteghlal Tehran (Iran), Al Hilal (Saudi Arabia). Al Nassr của siêu sao Ronaldo có thành tích 1 thắng, 1 thua đang tạm xếp thứ 8.