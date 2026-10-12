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Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu mới nhất: MU đương đầu thử thách

Thứ Hai, 09:35, 12/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu mới nhất với lượt trận thứ hai của vòng bảng (League Phase). MU sẽ đương đầu thử thách lớn khi làm khách của Atletico Madrid.

Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu mới nhất với lượt trận thứ hai của vòng bảng (League Phase). 18 trận đấu sẽ diễn ra trong các ngày từ 13 đến 15/10 theo giờ Việt Nam. 

Tâm điểm của loạt trận này sẽ là màn đọ sức giữa Man City và PSG diễn ra lúc 2h rạng sáng 15/10. Trong khi PSG là ĐKVĐ và luôn sở hữu phong độ cao mỗi khi thi đấu tại đấu trường châu Âu thì Man City đang có chuỗi trận ấn tượng với 6 chiến thắng liên tiếp cùng ngôi đầu Ngoại hạng Anh. 

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Ảnh: AP. 

Cặp đấu AS Roma gặp Real Madrid cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi HLV Jose Mourinho sẽ tái ngộ đội bóng cũ. Real cũng cần cú hích tinh thần là một chiến thắng để hướng tới những trận đấu khó khăn phía trước, trong đó có trận Siêu kinh điển với Barca vào cuối tháng 10. 

Ở các trận đấu khác, đáng chú ý có màn so tài Atletico gặp MU, nơi đại diện nước Anh hứa hẹn sẽ gặp nhiều thách thức khi phải hành quân đến Tây Ban Nha. Nguy cơ thất bại với Quỷ đỏ là không nhỏ khi Atletico Madrid đang sở hữu chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. 

Các trận đáng chú ý còn lại của lượt trận thứ hai là: Galatasaray gặp Barca, Inter đấu Brugge, Arsenal chạm trán Lille, Viking tiếp đón Bayern, LASK so tài Liverpool. 

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Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu mới nhất với lượt trận thứ hai của vòng bảng (League Phase).
PV/VOV.VN
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