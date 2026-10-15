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Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 mới nhất

Thứ Năm, 06:00, 15/10/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 có nhiều biến động sau loạt trận rạng sáng 15/10. PSG dẫn đầu với 6 điểm, bằng điểm Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid và Betis. Trong khi đó, Man City đứng thứ 17 sau thất bại 2-4 trước PSG.

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 mới nhất

Theo bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 mới nhất sau 2 lượt trận, PSG đứng đầu với 6 điểm sau hai lượt trận. Đội bóng Pháp ghi 10 bàn và thủng lưới 3 lần, đạt hiệu số +7. Barcelona và Aston Villa lần lượt xếp thứ hai và thứ ba, cùng có 6 điểm và hiệu số +7, nhưng ghi ít bàn hơn PSG.

Stuttgart đứng thứ tư với 6 điểm, trong khi Liverpool xếp thứ năm sau hai chiến thắng liên tiếp. Sporting, Arsenal, Real Madrid và Betis lần lượt chiếm các vị trí tiếp theo trong nhóm có thành tích toàn thắng.

Man City đứng thứ 17 sau trận thua PSG

Man City xếp thứ 17 với 3 điểm sau hai lượt trận. Thất bại 2-4 trước PSG khiến đại diện nước Anh chưa thể cải thiện vị trí. Đại diện nước Anh ghi 4 bàn và cũng để thủng lưới 4 lần, đạt hiệu số 0.

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Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất sau 2 lượt trận.

Bayern Munich đứng thứ 10 với 4 điểm, còn Shakhtar Donetsk xếp thứ 11 với cùng số điểm. Nhóm có 3 điểm trải dài từ Como, MU đến Bodo/Glimt, cho thấy cuộc cạnh tranh thứ hạng vẫn rất sít sao sau hai lượt trận.

Ở cuối bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027, tám đội chưa giành được điểm nào gồm Inter Milan, Porto, Slavia Prague, Napoli, LASK, Lille, Galatasaray và Slovan Bratislava. Trong đó, Slovan đứng cuối bảng với hiệu số -8 sau khi ghi 1 bàn, để thủng lưới 9 bàn.

PV/VOV.VN
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