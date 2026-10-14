Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tháng 11/2026

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), giải giao hữu quốc tế trong dịp FIFA Days tháng 11/2026 có sự góp mặt của ba đội tuyển gồm Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 11/2026.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Cộng hòa Kyrgyz ngày 13/11, trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik chạm trán Cộng hòa Kyrgyz ở lượt trận cuối ngày 15/11. Tất cả các trận đấu đều diễn ra tại sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình.

ĐT Việt Nam hướng tới Asian Cup 2027

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 9/11, sau khi V-League 2026/2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây là thời điểm để ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ thông qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự sẽ tận dụng hai trận giao hữu để kiểm tra nhân sự, thử nghiệm chiến thuật và đánh giá khả năng phối hợp giữa các tuyến. Bên cạnh mục tiêu giành kết quả tích cực, giải đấu còn giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.