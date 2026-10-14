English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 11/2026

Thứ Tư, 16:00, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11/11 đến 15/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tháng 11/2026

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), giải giao hữu quốc tế trong dịp FIFA Days tháng 11/2026 có sự góp mặt của ba đội tuyển gồm Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

lich thi dau Dt viet nam tai fifa days thang 11 2026 hinh anh 1
Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 11/2026.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Cộng hòa Kyrgyz ngày 13/11, trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik chạm trán Cộng hòa Kyrgyz ở lượt trận cuối ngày 15/11. Tất cả các trận đấu đều diễn ra tại sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình.

ĐT Việt Nam hướng tới Asian Cup 2027

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 9/11, sau khi V-League 2026/2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây là thời điểm để ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ thông qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự sẽ tận dụng hai trận giao hữu để kiểm tra nhân sự, thử nghiệm chiến thuật và đánh giá khả năng phối hợp giữa các tuyến. Bên cạnh mục tiêu giành kết quả tích cực, giải đấu còn giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

 

 

Hoàng Yến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT Việt Nam tham dự giải đấu đặc biệt trong tháng 11/2026
ĐT Việt Nam tham dự giải đấu đặc biệt trong tháng 11/2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam sẽ tham dự một giải đấu đáng chú ý trong dịp FIFA Days tháng 11/2026.

ĐT Việt Nam tham dự giải đấu đặc biệt trong tháng 11/2026

ĐT Việt Nam tham dự giải đấu đặc biệt trong tháng 11/2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam sẽ tham dự một giải đấu đáng chú ý trong dịp FIFA Days tháng 11/2026.

Tin bóng đá 12-10: AFC và FIFA báo tin vui cho ĐT Việt Nam về World Cup 2030
Tin bóng đá 12-10: AFC và FIFA báo tin vui cho ĐT Việt Nam về World Cup 2030

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 12-10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: AFC và FIFA báo tin vui cho ĐT Việt Nam về World Cup 2030; Hai Long nói lời “gan ruột” sau chiến thắng đầu tiên của Hà Nội FC ở V-League 2026/27; Enzo Maresca sánh ngang chiến tích của Pep Guardiola…

Tin bóng đá 12-10: AFC và FIFA báo tin vui cho ĐT Việt Nam về World Cup 2030

Tin bóng đá 12-10: AFC và FIFA báo tin vui cho ĐT Việt Nam về World Cup 2030

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 12-10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: AFC và FIFA báo tin vui cho ĐT Việt Nam về World Cup 2030; Hai Long nói lời “gan ruột” sau chiến thắng đầu tiên của Hà Nội FC ở V-League 2026/27; Enzo Maresca sánh ngang chiến tích của Pep Guardiola…

ĐT Việt Nam ở FIFA Days tháng 11/2026: Cơ hội cho HLV Kim Sang Sik "làm mới" đội hình
ĐT Việt Nam ở FIFA Days tháng 11/2026: Cơ hội cho HLV Kim Sang Sik "làm mới" đội hình

VOV.VN - Với những diễn biến hiện tại về tình hình nhân sự, loạt trận FIFA Days tháng 11/2026 là cơ hội để HLV Kim Sang Sik "làm mới" đội hình, tìm kiếm những nhân tố mới cho ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam ở FIFA Days tháng 11/2026: Cơ hội cho HLV Kim Sang Sik "làm mới" đội hình

ĐT Việt Nam ở FIFA Days tháng 11/2026: Cơ hội cho HLV Kim Sang Sik "làm mới" đội hình

VOV.VN - Với những diễn biến hiện tại về tình hình nhân sự, loạt trận FIFA Days tháng 11/2026 là cơ hội để HLV Kim Sang Sik "làm mới" đội hình, tìm kiếm những nhân tố mới cho ĐT Việt Nam.

Tin bóng đá 8/10: FIFA bất ngờ vinh danh ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan
Tin bóng đá 8/10: FIFA bất ngờ vinh danh ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 8/10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: FIFA bất ngờ vinh danh ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan; Lý do Đình Bắc bị treo giò 2 trận ở Asian Cup 2027; Cập nhật tình hình chấn thương của Xuân Son và Hoàng Hên…

Tin bóng đá 8/10: FIFA bất ngờ vinh danh ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan

Tin bóng đá 8/10: FIFA bất ngờ vinh danh ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 8/10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: FIFA bất ngờ vinh danh ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan; Lý do Đình Bắc bị treo giò 2 trận ở Asian Cup 2027; Cập nhật tình hình chấn thương của Xuân Son và Hoàng Hên…

Đỗ Hoàng Hên chấn thương vì đẩy cơ thể đến giới hạn để cống hiến cho ĐT Việt Nam
Đỗ Hoàng Hên chấn thương vì đẩy cơ thể đến giới hạn để cống hiến cho ĐT Việt Nam

VOV.VN - "Đỗ Hoàng Hên đã đẩy cơ thể đến giới hạn để cống hiến cho ĐT Việt Nam và Hà Nội FC" là lời chia sẻ của tiền vệ sinh năm 1994 không lâu sau khi đội bóng Thủ đô bất ngờ thông báo Hên sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng vì chấn thương gặp phải trong quá trình cùng ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Đỗ Hoàng Hên chấn thương vì đẩy cơ thể đến giới hạn để cống hiến cho ĐT Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên chấn thương vì đẩy cơ thể đến giới hạn để cống hiến cho ĐT Việt Nam

VOV.VN - "Đỗ Hoàng Hên đã đẩy cơ thể đến giới hạn để cống hiến cho ĐT Việt Nam và Hà Nội FC" là lời chia sẻ của tiền vệ sinh năm 1994 không lâu sau khi đội bóng Thủ đô bất ngờ thông báo Hên sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng vì chấn thương gặp phải trong quá trình cùng ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế