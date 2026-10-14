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Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Barca dẫn đầu, MU vẫn trong tốp 8

Thứ Tư, 06:00, 14/10/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Barca dẫn đầu sau 2 trận toàn thắng, MU vẫn trong tốp 8 dù thua Atletico rạng sáng 14/10.

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Barca dẫn đầu sau 2 trận toàn thắng. Trong trận đấu mới nhất, Barca thắng Galatasaray 4-1 ngay trên sân khách. 

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Ảnh: Reuters. 

Đây là trận đấu mà Barca dù gặp một số thời điểm áp lực khi bị Galatasaray dẫn trước trong hiệp 1 nhưng chất lượng đội hình vượt trội đã giúp đại diện Tây Ban Nha có bàn gỡ hòa ngay trước khi hiệp đầu tiên kết thúc do công của Cancelo. 

Sang hiệp 2, Barca hoàn toàn vượt trội và Fermin, Gordon, Adeyemi liên tiếp ghi 3 bàn trong 15 phút để giúp đội bóng xứ Catalan hoàn tất chiến thắng hoành tráng 4-1 ngay trên sân ở Thổ Nhĩ Kỳ.

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Trong khi đó, phải thi đấu trên sân của Atletico nên MU nhanh chóng bị đối thủ lấn át và phải nhận bàn thua ở giây thứ 50. Baena băng lên bên cánh trái rồi căng ngang cho Barrios dứt điểm nhẹ nhàng ở tư thế trống trải, tung lưới MU. 

Khoảng thời gian còn lại là rất nhiều nhưng đại diện nước Anh thi đấu thiếu ý tưởng, không có sự gắn kết trong các pha lên bóng. Vì thế, sức tấn công mà MU tạo được về khung thành Atletico là không đáng kể. 

Đến phút 76, Quỷ đỏ chỉ còn 10 người trên sân sau thẻ đỏ của Yoro. Tận dụng lợi thế hơn người, Atletico đã có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở những phút cuối do công của Lookman. Dù thua trận, MU vẫn đang tạm thời xếp thứ 7 sau khi loạt trận rạng sáng 14/10 kết thúc. 

Nhân Nam/VOV.VN
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