Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Ngôi đầu chính thức đổi chủ

Arsenal chính thức vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/2024, khi thắng Brentford 2-1 và hưởng lợi từ trận Liverpool hoà Man City 1-1.

Pháo thủ hiện có cùng 64 điểm như The Kop nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua (+46 so với +39). Man City rơi xuống vị trí thứ 3 khi có 63 điểm, kém 1 điểm so với Liverpool và Arsenal.

Arsenal chính thức vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Liverpool và Man City cầm chân nhau trong trận đấu tâm điểm vòng 28. (Ảnh: Reuters)

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Whoscored)

Aston Villa đối mặt nguy cơ mất vị trí top 4 sau trận thua Tottenham 0-4. Lúc này, Tottenham đang có 53 điểm, chỉ kém Aston Villa 2 điểm và vẫn còn 1 trận chưa đấu. MU đứng thứ 6 với 47 điểm và nới rộng cách biệt với West Ham phía sau lên thành 4 điểm.

Trong cuộc chiến trụ hạng, Sheffield trở lại đáy bảng sau 1 ngày tạm đứng áp chót nhờ trận hoà Bournemouth, khi Burnley có trận hoà West Ham. Hai đội cuối bảng đang có cùng 14 điểm nhưng Burnley hơn Sheffield chỉ số phụ. Cái tên còn lại trong nhóm xuống hạng là Luton Town đang có 21 điểm và kém 3 điểm so với vị trí an toàn của Nottingham.

Vòng 28 Ngoại hạng Anh 2023/2024 sẽ khép lại với trận đấu muộn nhất giữa Chelsea và Newcastle diễn ra lúc 03h00 rạng sáng 12/3 theo giờ Việt Nam.