Bảng xếp hạng U17 Đông Nam Á mới nhất: U17 Việt Nam so kè Indonesia

Bảng xếp hạng U17 Đông Nam Á mới nhất, cập nhật sáng 14/4. U17 Việt Nam so kè Indonesia ở vị trí dẫn đầu bảng A sau những chiến thắng ở lượt trận đầu tiên.

Cụ thể, cả hai đội đều đang có ba điểm, cùng có hiệu số +4. U17 Việt Nam thắng U17 Malaysia 4-0 với các bàn thắng của Lê Sỹ Bách (cú đúp), Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường.

Cùng ngày, chủ nhà U17 Indonesia cũng đá trận đầu tiên gặp U17 Timor Leste. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều, đội bóng xứ sở vạn đảo cũng thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp, chơi áp đảo thế trận. U17 Indonesia đánh bại U17 Timor Leste với tỷ số chung cuộc 4-0.

Bảng xếp hạng bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026.

Với kết quả của 2 trận đấu thuộc lượt đầu, U17 Việt Nam và U17 Indonesia chia nhau vị trí dẫn đầu bảng A. Cả hai đội đều có 3 điểm và hiệu số +4 (4 bàn thắng, 0 bàn thua). Hai vị trí còn lại của bảng A lần lượt thuộc về U17 Timor Leste (0 điểm, hiệu số -4) và U17 Malaysia (0 điểm, hiệu số -4).

Ở lượt trận thứ hai, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Timor Leste trong khi U17 Indonesia đối đầu U117 Malaaysia vào ngày 16/4.