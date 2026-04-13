Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/4: U17 Việt Nam thắng "hủy diệt" U17 Malaysia

Chiều 13/4, U17 Việt Nam bước vào trận ra quân tại bảng A giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 gặp U17 Malaysia trên sân vận động Gelora Joko Samurdro, Indonesia. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Roland chủ động đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn lên phần sân đối phương.

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, U17 Việt Nam đã cụ thể hóa ưu thế ở phút 12 nhờ pha đánh đầu hiểm hóc của Sỹ Bách từ tình huống phạt góc. Bàn thắng sớm giúp U17 Việt Nam thi đấu tự tin và tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận.

Nhận bàn thua, U17 Malaysia buộc phải dâng cao đội hình, nhưng lại để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Phút 27, Sỹ Bách hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành, trước khi Văn Dương ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau pha kiến tạo ấn tượng của Quý Vương.

Sang hiệp 2, U17 Malaysia nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng vấp phải sự chắc chắn của thủ môn Xuân Hòa. Trong khi đó, U17 Việt Nam tận dụng tốt các tình huống phản công để duy trì thế trận áp đảo.

Phút 56, trung vệ Mạnh Cường dâng cao ghi bàn sau pha phối hợp đá phạt bài bản, ấn định chiến thắng 4-0 cho U17 Việt Nam. Những phút còn lại, đoàn quân của HLV Roland chủ động giảm nhịp độ và bảo toàn tỉ số.

Chiến thắng đậm đà giúp U17 Việt Nam có khởi đầu hoàn hảo tại giải đấu năm nay. Đây cũng là cú hích tinh thần quan trọng cho U17 Việt Nam trong hành trình cạnh tranh tấm vé đi tiếp.