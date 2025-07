Bảng xếp hạng U23 Đông Nam Á 2025 mới nhất: U23 Indonesia thị uy sức mạnh

U23 Indonesia gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng 8-0 trước U23 Brunei ở trận ra quân U23 Đông Nam Á 2025 để tạm thời dẫn đầu xếp hạng bảng A. Trong khi đó, U23 Philippines cũng tạo ra cú sốc khi đánh bại U23 Malaysia với tỉ số 2-0 để đứng thứ 2.

Bảng xếp hạng U23 Đông Nam Á 2025 tính đến sáng 16/7.

Trong ngày 16/7 sẽ diễn ra các trận đấu của bảng B và C. Tại bảng B, U23 Campuchia vs U23 Lào sẽ so tài với nhau. Đây là dịp để U23 Việt Nam "soi giò" hai đối thủ ở cùng bảng của mình.

Tại bảng C, U23 Thái Lan cũng được nghỉ lượt trận đầu để chứng kiến màn so tài của U23 Myanmar vs U23 Timor Leste. Theo lịch U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên gặp U23 Lào vào ngày 19/7 tới.

Clip U23 Indonesia thắng 8-0 U23 Brunei.

