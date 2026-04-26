Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: Thanh Hóa gây ấn tượng

Vòng 20 V-League 2025/2026 chứng kiến những bước ngoặt bất ngờ trên bảng xếp hạng. Tại sân Gò Đậu, CLB TP.HCM cầm chân ĐKVĐ Nam Định với tỷ số 1-1. Ngay phút thứ 3, Việt Cường tận dụng sơ hở của hàng thủ đội khách để mở tỷ số sớm.

Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất tính đến sáng 26/4.

Nam Định nỗ lực ép sân và tìm được bàn gỡ nhờ siêu phẩm sút xa của Giáp Tuấn Dương ở phút 67. Kịch tính đẩy lên cao trào khi VAR từ chối cú đệm bóng cận thành của Xuân Son vì lỗi việt vị, khiến nhà ĐKVĐ chấp nhận chia điểm đầy nuối tiếc.

Ở trận đấu cùng giờ, Thanh Hóa đánh bại PVF-CAND với cách biệt tối thiểu 1-0. Sau hiệp một giằng co, Ngọc Mỹ tỏa sáng rực rỡ ở phút 62 với pha đánh đầu dũng mãnh. Hàng thủ xứ Thanh thi đấu tập trung trong thời gian còn lại, bảo toàn thành quả trước sức ép từ đội khách.

Chiến thắng này giúp Thanh Hóa leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, đồng thời nới rộng khoảng cách với chính PVF-CAND lên 7 điểm. Trong khi đó, PVF-CAND tiếp tục lún sâu vào cuộc đua trụ hạng cam go ở vị trí áp chót.