V-League 2025/2026 hôm nay 25/4: Thanh Hóa và Nam Định gặp thử thách

Thanh Hóa đọ sức PVF CAND

CLB Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn phong độ kém, đồng thời đối mặt với tình trạng thiếu hụt lực lượng sau khi Rimario chia tay đội bóng do không tìm được tiếng nói chung với Ban lãnh đạo. Vì vậy, giới chuyên môn dự báo cuộc chiến trụ hạng của đội bóng xứ Thanh thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, PVF CAND rơi vào tình cảnh ngặt nghèo hơn. Đội bóng của HLV Tiến Đại đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, kém chính Thanh Hóa 4 điểm và chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng đúng 1 điểm.

Với thứ hạng hiện tại, PVF CAND phải coi mỗi trận đấu còn lại là một trận chung kết. Đội bóng này cần tích lũy tối đa điểm số để hiện thực hóa mục tiêu trụ hạng.

Tại trận “chung kết ngược” này, chủ nhà Thanh Hóa sở hữu lợi thế sân bãi và được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, việc thiếu vắng chân sút chủ lực Rimario sẽ khiến HLV Mai Xuân Hợp đau đầu tìm lời giải cho bài toán ghi bàn.

Dù bị đánh giá thấp hơn và phải làm khách, nhưng PVF CAND đã ở thế chân tường. Họ không còn gì để mất và sẽ chiến đấu hết khả năng để đánh bại đội chủ nhà. Với tính chất của một “trận cầu 6 điểm”, màn so tài tại sân Thanh Hóa chắc chắn rất đáng chờ đợi.

Nam Định quyết giành chiến thắng ở Gò Đậu

Kể từ khi HLV Vũ Hồng Việt trở lại dẫn dắt, Nam Định thi đấu cực kỳ thăng hoa. Trong 7 trận gần nhất, đội bóng thành Nam giành tới 6 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận.

Quyết tâm kết thúc mùa giải trong tốp 4, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đặt mục tiêu đánh bại chủ nhà CLB TP.HCM để hiện thực hóa tham vọng đó.

Xét về chất lượng đội hình, CLB TP.HCM lép vế hơn so với nhà đương kim vô địch. Mặt khác, đội chủ nhà cũng có phong độ nghèo nàn khi thua 3, hòa 1 và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đội chủ sân Gò Đậu. Trong 5 lần chạm trán gần đây, họ chỉ thắng 1, hòa 1 và nhận tới 3 thất bại trước Nam Định. Dù có lợi thế sân nhà, CLB TP.HCM vẫn không được đánh giá cao khi chỉ thắng 3 và thua tới 7 trong 10 trận gần nhất tại Gò Đậu.

Với tương quan phong độ hiện tại, nếu không sớm cải thiện những điểm yếu cố hữu, CLB TP.HCM rất có thể sẽ phải ôm hận ngay trên sân nhà trước sức mạnh của Nam Định.