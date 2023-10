Bảng xếp hạng vòng loại EURO 2024 mới nhất: Haaland trước trận đấu then chốt

Theo thể thức thi đấu, vòng loại EURO 2024 được chia làm 10 bảng đấu với 53 đội tuyển tham dự. Mỗi bảng đấu chọn ra 2 đội đứng đầu giành quyền tham dự VCK EURO 2024. Ba suất cuối cùng được xác định thông qua vòng play-off, gồm các đội bóng có thứ hạng cao ở Nations League nhưng không nằm trong nhóm 20 đội đứng nhất nhì bảng.

Hiện tại, vòng loại EURO 2024 đã xác định được 3 đội sớm giành vé tham dự VCK bên cạnh chủ nhà Đức gồm Bồ Đào Nha, Pháp và Bỉ. Đây là những đội có thành tích vượt trội ở bảng J, B và F.

Sau loạt trận rạng sáng nay 15/10, cục diện tại bảng C đang là tâm điểm chú ý khi đương kim vô địch Italia phả hơi nóng vào đương kim á quân Anh. Hiện tại, Anh đang dẫn đầu bảng C với 13 điểm còn Italia đứng nhì với 10 điểm. Ukraine đứng thứ 3 với 10 điểm, nhưng đã chơi 6 trận, nhiều hơn 1 trận so với 2 đội dẫn đầu.

Rạng sáng mai 16/10, tâm điểm chú ý sẽ là cuộc đối đầu giữa Na Uy và Tây Ban Nha. Đây là trận đấu mà Erling Haaland và các đồng đội buộc phải thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp ở bảng A.

Cục diện bảng A vòng loại EURO 2024. (Ảnh: UEFA)

Cục diện bảng B vòng loại EURO 2024. (Ảnh: UEFA)

Cục diện bảng C vòng loại EURO 2024. (Ảnh: UEFA)

Cục diện bảng D vòng loại EURO 2024. (Ảnh: UEFA)

Cục diện bảng E vòng loại EURO 2024. (Ảnh: UEFA)

Cục diện bảng F vòng loại EURO 2024. (Ảnh: UEFA)

Cục diện bảng G vòng loại EURO 2024. (Ảnh: UEFA)

Cục diện bảng H vòng loại EURO 2024. (Ảnh: UEFA)

Cục diện bảng I vòng loại EURO 2024. (Ảnh: UEFA)