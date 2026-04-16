Bầu Đức: “Mong muốn tìm ra những Công Phượng, Quang Hải mới"

Tại họp báo Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 diễn ra chiều 16/4 tại TP.HCM, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nhắc lại bối cảnh ra đời của Học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG từ năm 2007, với tham vọng đào tạo ra những tài năng bóng đá cho nước nhà, nơi các cầu thủ được đào tạo bài bản cả về kỹ năng chơi bóng lẫn văn hóa. Ông cũng nhìn nhận rằng từ đó đến nay, chúng ta vẫn chưa thể tổ chức một giải festival đúng nghĩa cho bóng đá trẻ.

Bầu Đức kỳ vọng tìm ra những Công Phượng, Quang Hải mới

Theo bầu Đức, thực tế tất cả những nhân tài của bóng đá Việt Nam đều xuất thân từ các học viện trong nước, bởi đây là nơi các cầu thủ được đào tạo đầy đủ cả về kỹ năng và văn hóa để khi ra trường “không thành tài cũng thành người”.

Ông bày tỏ sự vui mừng khi hiện nay cả nước đã có nhiều học viện bóng đá bài bản, quy mô như PVF, Viettel hay Trường Tươi - Đồng Nai…

Do đó, việc tổ chức giải festival sẽ tạo phong trào bóng đá lan tỏa rộng khắp miền Trung và cả nước. Ông mong muốn xây dựng một giải đấu thật hoành tráng, để lại dấu ấn và kỳ vọng VFF cùng tỉnh Gia Lai duy trì giải đấu này thường niên.

“Tôi hy vọng với những ‘chiếc nôi’ bóng đá đi đầu và sự hỗ trợ của VFF trong việc tổ chức các giải festival thường xuyên, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục sản sinh ra những tài năng như Công Phượng, Quang Hải… để cống hiến cho nước nhà”, bầu Đức kỳ vọng.

Có mặt tại họp báo, cựu HLV ĐTVN Park Hang Seo bày tỏ niềm vui khi được gặp lại các lãnh đạo VFF và những người làm bóng đá Việt Nam. Theo ông, công tác đào tạo bóng đá trẻ là rất quan trọng, là cái nôi của các đội tuyển quốc gia. Ông Park đánh giá festival là sự kiện tâm huyết, có tầm vóc, đồng thời hy vọng giải đấu sẽ tạo được tiếng vang, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và doanh nghiệp.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cũng gửi lời cảm ơn tới cá nhân bầu Đức và HAGL khi dù gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh vẫn nỗ lực duy trì, phát triển học viện và CLB. Ông cho rằng những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua có đóng góp lớn từ những người tiên phong như học viện HAGL - Arsenal JMG từ năm 2007.

Chủ tịch VFF khẳng định, bóng đá Việt Nam chỉ có thể phát triển bền vững khi bóng đá trẻ được quan tâm và đầu tư đúng mức.

“VFF cam kết đồng hành cùng HAGL để giải đấu lan tỏa mạnh mẽ hơn. Đồng thời, VFF mong muốn HAGL tiếp tục tổ chức các sự kiện bóng đá tầm quốc gia tại Gia Lai”, ông Trần Quốc Tuấn nói.

Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 do UBND tỉnh Gia Lai, CLB Hoàng Anh Gia Lai và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức, diễn ra từ 11 – 15/5 tại Gia Lai. Tham dự có 5 đội bóng trong nước đến từ các học viện uy tín như HAGL, Hà Nội, PVF, SLNA, Đồng Nai cùng 7 học viện bóng đá trẻ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… Các đội bóng chia làm 3 bảng đấu và thi đấu vòng tròn để chọn ra 8 đội vào tứ kết. Nhằm tăng thêm tính cạnh tranh, các đội bóng thua cuộc vẫn sẽ tiếp tục thi đấu các trận đấu để phân hạng. Tổng giải thưởng của festival lên đến hơn 40.000 USD. Đội vô địch sẽ nhận 20.000 USD, hạng nhì 10.000 USD, hạng ba nhận 5.000 USD; giải phong cách 5.000 USD; các giải thưởng cá nhân 1.000 USD mỗi giải.