中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 16/4: U17 Việt Nam thắng "hủy diệt" 10-0

Thứ Năm, 17:59, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 16/4: U17 Việt Nam thắng "hủy diệt" 10-0 U17 Timor Leste ở lượt trận 2 bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Việt Nam có màn trình diễn “hủy diệt” khi vùi dập U17 Timor Leste với tỷ số 10-0 ở lượt trận 2 bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026, qua đó tạo lợi thế cực lớn trước lượt trận cuối gặp chủ nhà Indonesia.

ket qua bong da viet nam hom nay 16 4 u17 viet nam thang huy diet 10-0 hinh anh 1
U17 Việt Nam thắng 10-0 U17 Timor Leste ở lượt trận 2 giải bảng A U17 Đông Nam Á 2026. (Ảnh: FFTL)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam nhanh chóng áp đặt thế trận một chiều và liên tục gây sức ép. Phút thứ 5, Nguyễn Lực mở tỷ số bằng cú đá phạt đẳng cấp từ góc hẹp, tạo tiền đề cho thế trận áp đảo của U17 Việt Nam.

Thế trận vượt trội được cụ thể hóa bằng hàng loạt bàn thắng trong hiệp 1 với các pha lập công của Đại Nhân, Ngọc Sơn và cú đúp của Nguyễn Lực. U17 Việt Nam khép lại 45 phút đầu tiên với lợi thế lớn, gần như định đoạt cục diện trận đấu.

Sang hiệp 2, U17 Timor Leste dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng lại để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Tận dụng điều đó, U17 Việt Nam liên tiếp ghi thêm các bàn thắng, trong đó Văn Dương tỏa sáng với cú hat-trick.

Không chỉ thể hiện sự sắc bén trên hàng công, U17 Việt Nam còn cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự khi không cho đối thủ cơ hội đáng kể nào. Lối chơi đồng đều ở cả ba tuyến giúp đội bóng duy trì áp lực xuyên suốt và tạo nên “cơn mưa bàn thắng”.

Chiến thắng 10-0 mang ý nghĩa quan trọng khi giúp U17 Việt Nam chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua ngôi đầu bảng A. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chạm trán U17 Indonesia trong trận đấu được xem như “chung kết” bảng A để quyết định tấm vé vào bán kết.

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam U17 Việt Nam vs U17 Timor Leste U17 Đông Nam Á 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng U17 Đông Nam Á mới nhất: U17 Việt Nam so kè Indonesia
Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Timor Leste ở đâu?
Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Timor Leste ở đâu?

VOV.VN - Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Timor Leste thuộc khuôn khổ lượt trận 2 bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 trên kênh nào?

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/4: Tâm điểm U17 Việt Nam
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/4: Tâm điểm U17 Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/4: U17 Việt Nam bước vào lượt trận 2 bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế