Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 16/4: U17 Việt Nam thắng "hủy diệt" 10-0

U17 Việt Nam có màn trình diễn “hủy diệt” khi vùi dập U17 Timor Leste với tỷ số 10-0 ở lượt trận 2 bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026, qua đó tạo lợi thế cực lớn trước lượt trận cuối gặp chủ nhà Indonesia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam nhanh chóng áp đặt thế trận một chiều và liên tục gây sức ép. Phút thứ 5, Nguyễn Lực mở tỷ số bằng cú đá phạt đẳng cấp từ góc hẹp, tạo tiền đề cho thế trận áp đảo của U17 Việt Nam.

Thế trận vượt trội được cụ thể hóa bằng hàng loạt bàn thắng trong hiệp 1 với các pha lập công của Đại Nhân, Ngọc Sơn và cú đúp của Nguyễn Lực. U17 Việt Nam khép lại 45 phút đầu tiên với lợi thế lớn, gần như định đoạt cục diện trận đấu.

Sang hiệp 2, U17 Timor Leste dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng lại để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Tận dụng điều đó, U17 Việt Nam liên tiếp ghi thêm các bàn thắng, trong đó Văn Dương tỏa sáng với cú hat-trick.

Không chỉ thể hiện sự sắc bén trên hàng công, U17 Việt Nam còn cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự khi không cho đối thủ cơ hội đáng kể nào. Lối chơi đồng đều ở cả ba tuyến giúp đội bóng duy trì áp lực xuyên suốt và tạo nên “cơn mưa bàn thắng”.

Chiến thắng 10-0 mang ý nghĩa quan trọng khi giúp U17 Việt Nam chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua ngôi đầu bảng A. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chạm trán U17 Indonesia trong trận đấu được xem như “chung kết” bảng A để quyết định tấm vé vào bán kết.