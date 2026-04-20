Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga

Bayern Munich gặp Stuttgart ở vòng 30 Bundesluga 2025/2026. Chỉ cần hòa trận đấu này, thầy trò HLV Kompany sẽ chính thức lên ngôi vô địch sớm 4 vòng đấu.

Ảnh: Reuters.

Trở lại sau trận đấu vất vả với Real Madrid tại Cúp C1 châu Âu hồi giữa tuần, Bayern Munich có khởi đầu tương đối chậm. Các ngôi sao như Harry Kane, Michael Olise hay cả cặp trung vệ chắc chắn là Jonathan Tah - Upamecano đều không đá chính.

Khi Bayern chưa có sự mạch lạc thì Stuttgart đã chớp thời cơ để mở tỉ số sau cú sút của Chris Fuhrich ở phút 21. Tuy vậy, với đẳng cấp của mình, Bayern dễ dàng có được 3 bàn thắng chỉ trong 7 phút do công của Raphaël Guerreiro, Jackson và Davies để dẫn lại 3-1.

Sang đầu hiệp 2, HLV Kompany lại đưa một số trụ cột vào sân. Và đến phút 52 thì Harry Kane nâng tỉ số lên 4-1 sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Sau đó, Stuttgart có bàn thắng rút ngắn tỉ số nhờ công của Chema Andres ở phút 88.

Với chiến thắng 4-2 ở vòng 30, Bayern Munich sớm vô địch Bundesliga tới 4 vòng. Họ đang có 79 điểm, hơn đội nhì bảng Dortmund tới 15 điểm. Đây là chức vô địch quốc gia thứ 13 của Bayern Munich trong 14 năm qua.