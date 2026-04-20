Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga

Thứ Hai, 07:35, 20/04/2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 20/4, Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga sớm 4 vòng đấu sau chiến thắng trước Stuttgart.

Bayern Munich gặp Stuttgart ở vòng 30 Bundesluga 2025/2026. Chỉ cần hòa trận đấu này, thầy trò HLV Kompany sẽ chính thức lên ngôi vô địch sớm 4 vòng đấu. 

Trở lại sau trận đấu vất vả với Real Madrid tại Cúp C1 châu Âu hồi giữa tuần, Bayern Munich có khởi đầu tương đối chậm. Các ngôi sao như Harry Kane, Michael Olise hay cả cặp trung vệ chắc chắn là Jonathan Tah - Upamecano đều không đá chính.

Khi Bayern chưa có sự mạch lạc thì Stuttgart đã chớp thời cơ để mở tỉ số sau cú sút của Chris Fuhrich ở phút 21. Tuy vậy, với đẳng cấp của mình, Bayern dễ dàng có được 3 bàn thắng chỉ trong 7 phút do công của Raphaël Guerreiro, Jackson và Davies để dẫn lại 3-1. 

Sang đầu hiệp 2, HLV Kompany lại đưa một số trụ cột vào sân. Và đến phút 52 thì Harry Kane nâng tỉ số lên 4-1 sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Sau đó, Stuttgart có bàn thắng rút ngắn tỉ số nhờ công của Chema Andres ở phút 88.

Với chiến thắng 4-2 ở vòng 30, Bayern Munich sớm vô địch Bundesliga tới 4 vòng. Họ đang có 79 điểm, hơn đội nhì bảng Dortmund tới 15 điểm. Đây là chức vô địch quốc gia thứ 13 của Bayern Munich trong 14 năm qua.

Bayern ngược dòng đánh bại Real Madrid theo kịch bản khó tin
VOV.VN - Bayern ngược dòng giành chiến thắng 4-3 trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 qua đó đoạt vé vào chơi ở bán kết.

VOV.VN - Bayern ngược dòng giành chiến thắng 4-3 trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 qua đó đoạt vé vào chơi ở bán kết.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bayern Munich vs Real Madrid

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bayern Munich vs Real Madrid thuộc khuôn khổ tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 16/4.

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bayern Munich vs Real Madrid thuộc khuôn khổ tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 16/4.

Bayern Munich xô đổ kỷ lục tồn tại hơn 50 năm trước màn tái đấu Real Madrid

VOV.VN - Bayern Munich phá kỷ lục 53 năm tại Bundesliga khi chạm mốc 102 bàn mùa 2025/26, vượt xa cột mốc 101 bàn tồn tại từ 1971/72.

VOV.VN - Bayern Munich phá kỷ lục 53 năm tại Bundesliga khi chạm mốc 102 bàn mùa 2025/26, vượt xa cột mốc 101 bàn tồn tại từ 1971/72.

