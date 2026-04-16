Bayern ngược dòng đánh bại Real Madrid theo kịch bản khó tin
VOV.VN - Bayern ngược dòng giành chiến thắng 4-3 trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 qua đó đoạt vé vào chơi ở bán kết.
Bayern Munich tạo nên màn ngược dòng kịch tính khi đánh bại Real Madrid 4-3 ở lượt về, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 6-4 sau hai lượt trận. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao và liên tục xuất hiện những tình huống bước ngoặt.
Real Madrid nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút đầu tiên sau sai lầm của thủ môn Manuel Neuer, tạo điều kiện để Güler lập công. Bayern nhanh chóng đáp trả bằng pha đánh đầu cận thành của Pavlovic, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Đội khách tiếp tục tận dụng tốt các tình huống phản công khi lần lượt ghi thêm hai bàn nhờ công của Güler và Mbappe, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3-2.
Bước sang hiệp hai, Bayern Munich đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép liên tục lên phần sân đối phương. Dù tạo ra nhiều cơ hội, đội chủ nhà gặp khó khăn trong khâu dứt điểm trước sự chắc chắn của thủ môn Lunin. Bước ngoặt đến ở phút 86 khi Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai, khiến Real Madrid chỉ còn chơi với 10 người.
Tận dụng lợi thế hơn người, Bayern tăng tốc mạnh mẽ. Phút 89, Luis Diaz tung cú dứt điểm chính xác gỡ hòa 3-3, đồng thời đưa tổng tỷ số nghiêng về đại diện nước Đức. Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, Bayern tổ chức phản công nhanh, Michael Olise đi bóng kỹ thuật rồi dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng 4-3 để vào bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 gặp PSG.
Bayern Munich duy trì phong độ ổn định ấn tượng, đặc biệt ở khả năng tấn công khi ghi bàn trong cả 45 trận chính thức trên mọi đấu trường mùa này. Tại Cúp C1 châu Âu, Bayern thể hiện sức mạnh vượt trội với 6/11 trận ghi ít nhất 3 bàn.
Hiệu suất ghi bàn của đại diện Bundesliga tiếp tục được khẳng định khi họ đã có 34 pha lập công tại đấu trường châu Âu, chỉ kém đương kim vô địch PSG (36 bàn). Trên hàng công, Harry Kane đóng vai trò trung tâm trong lối chơi: không chỉ lùi sâu tổ chức, tranh chấp mà còn trực tiếp ghi 11 bàn cho đội bóng.
Tiền đạo người Anh là hạt nhân trong hệ thống của HLV Vincent Kompany. Dù chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, Kane vẫn thi đấu nổi bật và ghi bàn ở trận lượt đi trên sân Bernabeu.
Ở chiều ngược lại, Real Madrid thể hiện phong độ thiếu ổn định. Những dấu ấn tích cực trước đó đã phai nhạt, trong khi đội bóng Hoàng gia gần như buông cuộc đua vô địch La Liga với Barcelona.
Trước tình thế không còn đường lùi, Real Madrid buộc phải chơi với tinh thần “được ăn cả, ngã về không” tại Allianz Arena. Đây là trận đấu mang tính sống còn với Kylian Mbappe và các đồng đội.
Chia sẻ trước trận, Mbappe cho biết: “Được thi đấu cho Real Madrid là món quà từ Chúa. Tôi luôn biết ơn vì được sống với đam mê, được chơi những trận đấu đỉnh cao và khoác áo CLB tuyệt vời nhất thế giới”.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bayern Munich vs Real Madrid
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bayern Munich vs Real Madrid thuộc khuôn khổ tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 16/4.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- BAYERN MUNICH: Vắng Lennart Karl và Sven Ulreich do chấn thương
- REAL MADRID: Vắng Thibaut Courtois và Rodrygo do chấn thương; Aurelien Tchouameni bị treo giò
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Bayern Munich thắng 5 và hòa 1 ở 6 trận gần nhất trên các đấu trường
- Real Madrid thắng 3, hòa 1 và thua 2 ở 6 trận gần nhất trên các đấu trường
- Bayern Munich thắng 1, hòa 2 và thua 7 ở 10 trận đối đầu gần nhất tại Champions League
Một số hình ảnh trước trận đấu
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
1': VÀO VÀO VÀO !!! Thủ thành Neuer mắc sai lầm, cơ hội ghi bàn đến với Guler, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
4': Sau khi nhận bàn thua sớm, Bayern đã dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng chưa thành công. Tỉ số sau 2 lượt trận đang là 2-2, Bayern không còn lợi thế mà họ đã tạo được ở trận lượt đi.
6': KHÔNG ĐƯỢC !!! Luis Diaz đi bóng xâm nhập vòng cấm và căng ngang vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Real Madrid đã phá bóng đi hết đường biên ngang.
6': VÀO VÀO VÀO !!! Từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, bóng được tạt rất xoáy hướng tới vị trí của Aleksandar Pavlovic, cầu thủ này đánh đầu cận thành ghi bàn gỡ hòa 1-1.
9': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bayern tấn công bên cánh phải, Michael Olise treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng bóng đi quá mạnh nên không đồng đội nào tiếp cận được để dứt điểm. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao, hai đội ăn miếng trả miếng hấp dẫn.
14': PHẠT GÓC !!! Bayern đá phạt góc bên cánh trái, nhưng đội chủ nhà phối hợp đá phạt không tốt nên không làm khón được hàng thủ của Kền kền trắng.
16': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Harry Kane phất bóng dài cho Michael Olise bứt tốc, nhưng Mendy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình .
18': KHÔNG VÀO !!! Mbappe có bóng trong vòng cấm địa, tiền đạo người Pháp dứt điểm bằng chân trái, nhưng bóng đi không trúng đích. Real Madrid đang chủ động nhường thế trận cho Bayern để đá phòng ngự phản công.
20': KHÔNG VÀO !!! Mbappe có cơ hội trong vòng cấm địa của Bayern, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo người Pháp lại đi không trúng đích.
23': KHÔNG CÓ 11M !!! Mendy xâm nhập vòng cấm và bị hậu vệ đội chủ nhà tác động ngã ra sân, nhưng trọng tài xác định không có lỗi của Jonathan Tah nên Real Madrid không được hưởng 11m.
24': PHẠT GÓC !!! Bayern được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp bên cánh phải, nhưng đội chủ nhà không làm khó được hàng thủ của Kền kền trắng.
26': KHÔNG VÀO !!! Michael Olise đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa, sau đó tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đập chân Mendy đi hết đường biên ngang.
27': PHẠT GÓC !!! Bayern được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp, nhưng không làm khó được hàng thủ Real Madrid. Sau đó, ở tình huống bóng hai, Joshua Kimmich có cơ hội ghi bàn nhưng Lunin đã cứu thua xuất sắc./
27': PHẠM LỖI !!! Konrad Laimer phạm lỗi với Brahim Diaz trước vòng cấm địa, Real Madrid được hưởng quả phạt trực tiếp trực diện khung thành ở cự lý khoảng hơn 20m.
29': VÀO VÀO VÀO !!! Guler sút phạt hiểm hóc đánh bại Neuer ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Kền kền trắng.
33': KHÔNG ĐƯỢC !!! Real Madrid phản công nhanh, nhưng Brahim Diaz chuyền bóng lỗi nên bị hàng thủ Bayern hóa giải thành công.
35': KHÔNG VÀO !!! Serge Gnabry tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng không thắng được thủ môn Lunin. Bayern đang dâng cao đội hình, gây sức ép liên tục để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.
38': VÀO VÀO VÀO !!! Dayot Upamecano trong tình huống lên tham gia tấn công đã có pha chọc khe rất tốt để Harry Kane dứt điểm đánh bại Lunin ghi bàn gỡ hòa 2-2.
40': PHẢN CÔNG !!! Real Madrid phản công nhanh, Trent Alexander-Arnold căng ngang vào vòng cấm địa cho Mbappe, nhưng tiền đạo người Pháp lại dứt điểm hụt. Sau đó Bayern phản công nhanh, Harry Kane đã khiến Eder Militao phải nhận thẻ vàng.
41': KHÔNG VÀO !!! Real Madrid phản công nhanh, cơ hội đến với Vinicius, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Brazil đã đưa bóng đi trúng xà ngang.
42': VÀO VÀO VÀO !!! Real Madrid phản công nhanh, Vinicius đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa sau đó chọc khe để Mbappe xâm nhập vòng cấm và dứt điểm cận thành ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2. Đây là bàn thắng thứ 70 của chân sút người Pháp trong lịch sử Cúp C1 châu Âu.
45': KHÔNG ĐƯỢC !!! Real Madrid phản công nhanh, nhưng đường chuyền cuối cùng của Jude Bellingham lại không tốt nên đã bị thủ thành Neuer ôm gọn. Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Real Madrid tạm dẫn 3-2 Bayern.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
46': KHÔNG VÀO !!! Luis Diaz có bóng trong vòng cấm địa, cầu thủ người Colombia tung cú dứt điểm, nhưng bóng đập chân hậu vệ Real Madrid đi hết đường biên ngang.
47': PHẠT GÓC !!! Bayern đá phạt góc bên cánh trái, Joshua Kimmich treo bóng cho Dayot Upamecano đánh đầu, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Kền kền trắng.
51': Bayern đang chủ động kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và tạo ra sức ép liên tục lên phần sân của Real Madrid, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa có được bàn gỡ hòa 3-3.
53': PHẠM LỖI !!! Harry Kane vung tay vào mặt của Eder Militao, trọng tài cho Real Madrid đá phạt bên phần sân nhà. Hai đội đang thi đấu rất quyết tâm và quyết liệt.
55': PHẠT GÓC !!! Real Madrid đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Bayern đã hóa giải thành công. Sau đó, cơ hội đến với Mbappe, tiền đạo này sút bóng căng nhưng thủ thành Neuer đã cứu thua.
57': KHÔNG ĐƯỢC !!! Real Madrid phản công nhanh, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Pháp lại không đi trúng đích. Đại diện của Tây Ban Nha tỏ ra rất lợi hại ở những pha chuyển trạng thái nhanh.
60': PHẢN CÔNG !!! Real Madrid phản công, Mbappe đi bóng xâm nhập vòng cấm địa rồi thực hiện đường căng ngang, nhưng bóng đập chân Jonathan Tah đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, đội khách đã không làm khó được thủ môn Neuer.
62': ĐÁNG TIẾC !!! Luis Diaz có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa của Real Madrid, nhưng tiền đạo này lại xử lý bóng chậm nên đã bị hậu vệ đội khách ập về phá bóng thành công.
63': KHÔNG VÀO !!! Real Madrid phản công nhanh, Vinicius có cơ hội xâm nhập vòng cấm, nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của tiền đạo này lại đi không trúng đích.
66': KHÔNG VÀO !!! Federico Valverde có bóng trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng bằng chân trái, nhưng không thắng được thủ môn Neuer.
68': KHÔNG VÀO !!! Michael Olise đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa sau đó tung cú dứt điểm căng, nhưng thủ môn Lunin đã đấm bóng cứu thua.
70': THẺ VÀNG !!! Rudiger nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.
71': KHÔNG VÀO !!! Mbappe đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang cho Vinicius, nhưng tiền đạo người Brazil lại không thể đệm bóng. Sau đó, cơ hội đến với Eduardo Camavinga, nhưng cầu thủ người Pháp cũng không dứt điểm thành công.
75': KHÔNG VÀO !!! Dayot Upamecano đánh đầu từ pha tạt bóng của Michael Olise ở tình huống đá phạt trực tiếp, nhưng bóng lại đi chệch khung thành Real Madrid.
77': KHÔNG VÀO !!! Michael Olise đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa sau đó tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Real Madrid.
78': THẺ VÀNG !!! Eduardo Camavinga bị rút thẻ vàng vì phạm lỗi với Jamal Musiala.
84': PHẠM LỖI !!! Bayern triển khai bóng nhanh, nhưng Eder Militao đã phạm lỗi với Luis Diaz.
86': THẺ VÀNG THỨ 2 !!! Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Harry Kane.
89': VÀO VÀO VÀO !!! Chỉ ít phút sau khi Bayern được chơi hơn người, Luis Diaz đã tung cú dứt điểm rất tốt trước vòng cấm địa đánh bại Lunin, ghi bàn thắng gỡ hòa 3-3. Tổng tỉ số sau hai lượt trận là 5-4 nghiêng về phía đại diện nước Đức.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
90+4': VÀO VÀO VÀO !!! Bayern phản công nhanh, Michael Olise đi bóng lắt léo rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại Lunin nâng tỉ số lên 4-3 cho đội chủ nhà.
HẾT GIỜ !!! Bayern giành chiến thắng 4-3 trước Real Madrid và thắng tổng tỉ số 6-4 sau 2 lượt trận.
