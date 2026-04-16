Bayern ngược dòng đánh bại Real Madrid theo kịch bản khó tin

Bayern Munich tạo nên màn ngược dòng kịch tính khi đánh bại Real Madrid 4-3 ở lượt về, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 6-4 sau hai lượt trận. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao và liên tục xuất hiện những tình huống bước ngoặt.

Real Madrid nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút đầu tiên sau sai lầm của thủ môn Manuel Neuer, tạo điều kiện để Güler lập công. Bayern nhanh chóng đáp trả bằng pha đánh đầu cận thành của Pavlovic, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Đội khách tiếp tục tận dụng tốt các tình huống phản công khi lần lượt ghi thêm hai bàn nhờ công của Güler và Mbappe, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3-2.

Bước sang hiệp hai, Bayern Munich đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép liên tục lên phần sân đối phương. Dù tạo ra nhiều cơ hội, đội chủ nhà gặp khó khăn trong khâu dứt điểm trước sự chắc chắn của thủ môn Lunin. Bước ngoặt đến ở phút 86 khi Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai, khiến Real Madrid chỉ còn chơi với 10 người.

Tận dụng lợi thế hơn người, Bayern tăng tốc mạnh mẽ. Phút 89, Luis Diaz tung cú dứt điểm chính xác gỡ hòa 3-3, đồng thời đưa tổng tỷ số nghiêng về đại diện nước Đức. Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, Bayern tổ chức phản công nhanh, Michael Olise đi bóng kỹ thuật rồi dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng 4-3 để vào bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 gặp PSG.