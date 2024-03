Bình Định sẵn sàng cho tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest

Chỉ còn vài ngày nữa, tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Điểm nhấn của tuần lễ này là Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện dự kiến thu hút trên 35 nghìn khách du lịch trong nước và quốc tế.

Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest diễn ra từ ngày 22/3 - 31/3 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, có nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật. Điểm nhấn của tuần lễ này là Giải vô địch thế giới Mô tô nước UIM - ABP Aquabike World Championship và Giải vô địch thế giới thuyền máy công thức 1 UIM F1H2O World Championship Grand Prix of Binh Dinh. Giải vô địch thế giới thuyền máy Công thức 1 UIM F1H2O World Championship do Liên đoàn thuyền máy quốc tế tổ chức và được H2O Racing quảng bá (thường được gọi vắn tắt F1H2O). Đây là giải đua thuyền cao tốc cấp độ cao nhất trên thế giới, thi đấu từ 6 - 8 chặng với 10 đội đua đến từ các nước, mỗi đội 2 thành viên. Grand Prix of Binh Dinh là chặng đua thứ 2 của giải, diễn ra sau chặng đua đầu tiên tại hồ Toba, Indonesia. Hiện nay, tỉnh Bình Định đã rà soát, đánh giá kỹ vùng đua dưới nước đảm bảo cho các giải đấu diễn ra đúng kế hoạch.

Mô phỏng bay công nghệ (Drone) trên bầu trời Quy Nhơn. Ảnh: Công ty Loon Eyes Studio.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó trưởng Tiểu ban cơ sở vật chất Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định để rà soát về độ sâu. Và cũng đã thuê công ty đảm bảo hàng hải rà quét các chướng ngại vật và độ sâu của nước để đảm bảo giải đua. Trên khu vực đầm, nhiều người dân có rớ bắt cá thì đến nay chúng tôi đã giải quyết xong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo cho giải đua”.

Tại Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest có Lễ hội ẩm thực Bình Định được diễn ra xuyên suốt từ 22/3 - 24/3, điểm nhấn là tiệc “Buffet 77 món đặc sản tinh hoa Bình Định”; Đêm nhạc quốc tế với những ngôi sao nổi tiếng thế giới. Tiếp sau các thành phố lớn như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bình Định cũng sẽ trình diễn drone light “vẽ ánh sáng trên bầu trời đêm” trong chương trình Tuần lễ Amazing Bình Ðịnh Fest 2024 tại đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn với khoảng 500 thiết bị bay công nghệ (Drone) vào tối ngày 31/3, phục vụ người dân và du khách. Đây được xem là “đại tiệc ánh sáng” quy mô, hoành tráng và hiện đại, kết hợp đỉnh cao từ âm thanh, ánh sáng và văn hóa địa phương.

Đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn.

Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần F1 Bình Định, đơn vị tổ chức cho biết, công tác lắp đặt sân khấu, vị trí xem thi đấu và các sự kiện liên quan đã hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện thể thao này: “Tất cả các công tác đang được hoàn thiện. Việc đồng hành cùng với tỉnh Bình Định tổ chức giải này thì chúng tôi cũng kỳ vọng đây cùng là một mô hình tiên phong kết hợp với doanh nghiệp và chính chính quyền địa phương để có thể kết hợp kinh tế, thể thao với du lịch với văn hóa với xã hội. Để làm sao chúng ta thúc đẩy nền kinh tế thể thao của Việt Nam phát triển lên. Chúng tôi cũng mong rằng qua những sự kiện như thế này Nhân dân Việt Nam biết đến nhiều môn thể thao mới lạ hơn”.

Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest tại thành phố Quy Nhơn được tỉnh Bình Định kỳ vọng tạo được ấn tượng sâu sắc đối với người dân và du khách, góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh con người và du lịch Bình Định, thu hút đầu tư. Dự kiến, có khoảng 30.000 du khách trong nước và 5.000 du khách quốc tế đến tỉnh Bình Định trong dịp này. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đề nghị UBND tỉnh Bình Định và các sở, ngành tập trung phối hợp để sự kiện diễn ra an toàn, thành công: “Tôi đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế F1H2O và chuỗi sự kiện liên quan tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest đến giải đua thuyền. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Bình Định ra bạn bè quốc tế”.