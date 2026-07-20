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Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học Công tác tuyển chọn, đào tạo thi đấu thể thao thành tích cao định hướng 2026-2030

Thứ Hai, 16:56, 20/07/2026
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VOV.VN - Hội thảo đã mang tới nhiều góc nhìn chuyên môn để nhà quản lý Bộ Công an và ngành thể thao Việt Nam định hướng nhằm có những sự đầu tư hiệu quả trong mục tiêu đặt ra.

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã chủ trì Hội thảo khoa học Công tác tuyển chọn, đào tạo và thi đấu thể thao thành tích cao Công an Nhân dân, định hướng phát triển giai đoan 2026-2030. Cục TDTT Việt Nam cùng Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an) phối hợp thực hiện.

Đánh giá về Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh nhìn nhận đây là cuộc làm việc với nhiều nội dung để nhà quản lý nắm rõ được các cơ sở lý luận và tình hình thực tiễn cũng như những định hướng của Thể thao Việt Nam nói chung, thể thao Công an Nhân dân nói riêng từ đó hướng tới các giải pháp đầu tư để phát triển phù hợp.

bo cong an to chuc hoi thao khoa hoc cong tac tuyen chon, dao tao thi dau the thao thanh tich cao dinh huong 2026-2030 hinh anh 1

12 tham luận đã được trình bày từ nhà quản lý thể thao, chuyên gia chuyên môn ngành thể thao và đại diện các đơn vị của lực lượng Công an Nhân dân đưa ra tại Hội thảo. Ngoài ra, hơn 50 báo cáo đã được gởi tới Hội nghị.

Tại đây, nhiều ý kiến, góc nhìn thực tiễn đối với đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao đã được trao đổi kỹ lưỡng trong các phiên trao đổi của Hội thảo.

Ở quan điểm của mình, trung tướng PGS.TS Trần Vi Dân cho rằng, sự quan tâm đối với công tác tuyển chọn huấn luyện thi đấu thể thao thành tích cao, đặc biệt là đối với VĐV thể thao Công an Nhân dân đã được chỉ ra cụ thể. Trong đó, nhà quản lý luôn cần làm tốt công tác về chính sách, trách nhiệm đối với VĐV thì người được tuyển chọn sẽ toàn tâm tập luyện, thi đấu chuyên môn.

bo cong an to chuc hoi thao khoa hoc cong tac tuyen chon, dao tao thi dau the thao thanh tich cao dinh huong 2026-2030 hinh anh 2
Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Quốc Vinh đánh giá rằng 3 điều kiện tiên quyết nhất để công tác tuyển chọn, đào tạo thi đấu thể thao thành tích cao đạt được hiệu quả là phải có đội ngũ HLV giỏi, lực lượng VĐV nòng cốt và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại đối với công tác chuyên môn.

Trong khi đó, Trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) – ông Hoàng Quốc Vinh đánh giá rằng 3 điều kiện tiên quyết nhất để công tác tuyển chọn, đào tạo thi đấu thể thao thành tích cao đạt được hiệu quả là phải có đội ngũ HLV giỏi, lực lượng VĐV nòng cốt và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại đối với công tác chuyên môn.

Theo báo cáo, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quết 24-NQ/ĐUCA về công tác TDTT trong lực lượng Công an Nhân dân giai đoan mới. Nghị quyết xác định mục tiêu đào tạo, huấn luyện mỗi năm từ 25 môn thể thao trở lên với trên 1.000 VĐV, tham gia trên 100 giải thể thao quốc gia, quốc tế và giành trên 400 huy chương các loại. Trong giai đoạn 2026-2030, thể thao Công an Nhân dân phấn đấu đứng trong top 5 tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026, giành 10-12 HCV SEA Games 34-2027 và 12-15 HCV tại SEA Games 35-2029, sẽ có 2 VĐV tham dự Olympic năm 2028, phấn đấu có 1 HCV tại ASIAD 20. Đến năm 2030, VĐV thể thao lực lượng phấn đấu đạt từ 1-2 HCV tại ASIAD 21. Thể thao Công an Nhân dân định hướng tập trung phát triển các môn thể taho Olympic, ASIAD và các môn thể thao ứng dụng phục vụ trực tiếp nhiệm vụ công tác, chiến đấu như chạy, bơi, bắn súng, võ thuật đồng thời chú trọng đầu tư phát triển môn trọng điểm gồm bắn súng, bắn cung, bóng đá, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate, bóng bàn, cầu mây.

bo cong an to chuc hoi thao khoa hoc cong tac tuyen chon, dao tao thi dau the thao thanh tich cao dinh huong 2026-2030 hinh anh 3

“Giải được bài toán cơ sở vật chất, chế độ chính sách đặc thù và thực hiện công tác xã hội hóa trong thể thao là những điều kiện cần thiết để tạo thêm được các điều kiện phát triển cho thể thao thành tích cao”, ý kiến được Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam – ông Trần Văn Mạnh trao đổi tại Hội thảo.

Phương Nhi/VOV.VN
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