Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và T&T Group ký kết Thỏa thuận nguyên tắc

Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T Group diễn ra chiều 24/4/2026

Tham dự buổi lễ, về phía Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam có đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hiệp hội – chủ trì buổi lễ; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo Hiệp hội và Văn phòng Hiệp hội. Về phía Tập đoàn T&T có ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn; ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc.

Lễ ký kết là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam tại Nghị quyết Đại hội thành lập, nhiệm kỳ 2023–2028 về về đẩy mạnh lĩnh vực hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND để huy động các nguồn lực xã hội phục vụ mục tiêu phát triển thể dục, thể thao của lực lượng CAND. Đồng thời, đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2026 của Hiệp hội.

Quang cảnh buổi lễ

Trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội, cũng như khả năng nhu cầu, phối hợp của hai bên, Thỏa thuận nguyên tắc được xây dựng gồm 5 điều với 30 nội dung chi tiết, quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên. Nội dung hợp tác tập trung vào việc Tập đoàn T&T Group đồng hành, tài trợ cho các hoạt động trọng điểm của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam trong năm 2026.

Cụ thể, Tập đoàn T&T Group sẽ đồng hành cùng Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam trong triển khai các hoạt động trọng tâm năm 2026, bao gồm: phối hợp tổ chức và hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội; đồng hành cùng Đoàn Thể thao CAND tham dự Đại hội Thể thao châu Á tại Nagoya (Nhật Bản); đồng hành tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Dịch vụ khẩn cấp khu vực châu Á – châu Đại Dương (APES Games) tại Queensland (Australia); đồng thời phối hợp triển khai các chương trình tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho Câu lạc bộ Bóng bàn CAND – T&T tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).

Tại buổi lễ, sau phần báo cáo tóm tắt quá trình phối hợp xây dựng Thỏa thuận nguyên tắc, đại diện lãnh đạo hai bên đã có phát biểu khẳng định ý nghĩa của việc hợp tác chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, thi đấu, đưa thể thao CAND phát triển chuyên nghiệp, hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng rằng, Thỏa thuận nguyên tắc giữa Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T sẽ đặt nền móng cho sự hợp tác lâu dài giữa hai bên để đáp ứng yêu cầu phát triển của Hiệp hội, như kỳ vọng của đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Hiệp hội".

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Vinh Quang chia sẻ: "Tập đoàn T&T sẽ phát huy thế mạnh về nguồn lực, kinh nghiệm phát triển thể thao chuyên nghiệp, đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách nghiêm túc và lâu dài. Chúng tôi tin tưởng Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò định hướng, tổ chức và kết nối, để các nội dung hợp tác được triển khai đồng bộ, hiệu quả".

Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Vinh Quang phát biểu

"Ngay sau lễ ký kết, các đơn vị đầu mối của hai bên sẽ khẩn trương hoàn thiện các phụ lục, thủ tục và kế hoạch triển khai chi tiết; xác định rõ đầu việc, tiến độ và cơ chế phối hợp; ưu tiên sớm triển khai các nội dung hỗ trợ hoạt động thường xuyên, công tác đào tạo, tập huấn và các nhiệm vụ thể thao trọng điểm trong năm 2026" - ông Đỗ Vinh Quang cho biết thêm.

Nghi thức ký kết Thỏa thuận nguyên tắc được thực hiện giữa đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group. Ngay sau lễ ký kết, hai bên đã tiến hành trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tinh thần hợp tác, gắn bó và cam kết đồng hành lâu dài.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang thực hiện nghi thức ký kết Thỏa thuận nguyên tắc

Việc ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T không chỉ góp phần tăng cường nguồn lực cho phát triển thể thao trong lực lượng Công an nhân dân, mà còn khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng, vì sự nghiệp phát triển thể thao quốc gia; đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế của thể thao CAND Việt Nam trên các đấu trường khu vực và quốc tế, qua đó lan tỏa hình ảnh lực lượng CAND bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trên thực tế, sự hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T Group từ năm 2024 đã nhanh chóng mang lại những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, ở môn bóng bàn – một điểm sáng tiêu biểu của mô hình hợp tác – Câu lạc bộ Bóng bàn CAND – T&T đã có bước tiến rõ nét khi giành 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc tại Giải Vô địch Bóng bàn toàn quốc 2024 (xếp thứ 3 toàn đoàn), và tiếp tục bứt phá trong năm 2025 với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng, vươn lên xếp thứ 2 toàn đoàn. Song song với đó, đội duy trì vị thế dẫn đầu ở hệ thống đào tạo trẻ với thành tích Nhất toàn đoàn tại các giải trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc trong cả hai năm.

Không chỉ ở bóng bàn, Tập đoàn T&T Group còn đồng hành cùng Hiệp hội trong tổ chức Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 – một sự kiện thể thao đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực. Đồng thời, Tập đoàn cũng đồng hành cùng Đoàn Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới, nơi đoàn đã đạt thành tích ấn tượng với 15 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng.

Những kết quả đó không chỉ phản ánh hiệu quả thiết thực của sự đồng hành giữa Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T Group, mà còn góp phần nâng cao vị thế của thể thao Công an nhân dân, từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh ở cấp khu vực và quốc tế.