Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Theo thông tin từ Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, chiều 18/5, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ trì Hội nghị với các cơ quan, đơn vị về việc chuẩn bị tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam).

Để nhiệm vụ chuyển giao diễn ra chặt chẽ, đúng pháp luật, Trung tướng Lê Văn Hướng chỉ đạo lập Ban Chỉ đạo và tổ công tác giúp việc. Lực lượng này sẽ khảo sát, đánh giá toàn diện Khu Liên hợp, đồng thời tham mưu xây dựng đề án tiếp nhận và tổ chức hoạt động. Các đơn vị sẽ đối chiếu hồ sơ và thực tế để lên phương án đề xuất cụ thể theo chức năng được giao.

Đồng bộ với quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Trước đó, chiều 15/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về phương án chuyển giao. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận những đóng góp của Khu Liên hợp sau 25 năm, song cũng nhấn mạnh phải xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc kéo dài chưa được giải quyết.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về phương án chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Phương án chuyển giao phải đặt trong quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đặc biệt, cần tính toán đồng bộ với các dự án trọng điểm đang triển khai như khu liên hợp thể thao phía Bắc sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thể, xác định rõ vướng mắc và đề xuất hướng xử lý. Mọi hoạt động tại Khu Liên hợp phải được duy trì bình thường, không để gián đoạn. Các cơ quan liên quan cần hoàn thành báo cáo trước ngày 25/5/2026 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.