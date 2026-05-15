Phó Thủ tướng chỉ đạo việc chuyển giao quản lý Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình

Thứ Sáu, 21:31, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 15/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về phương án chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Phó thủ tướng nhấn mạnh, việc chuyển giao cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý khoa học và thực tiễn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau 25 năm hình thành và phát triển, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã phát huy vai trò, đóng góp cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và thể thao của đất nước. Tuy nhiên, quá trình hoạt động cũng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài nhưng chưa được xử lý. Vì vậy, phải xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng của Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về phương án chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Đồng thời yêu cầu, phương án chuyển giao phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt. Trong đó, cần tính toán đồng bộ với công trình lớn đang triển khai đầu tư xây dựng như khu liên hợp thể thao phía Bắc sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thể, trong đó làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn của việc chuyển giao; xác định rõ các khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm xử lý và đề xuất phương án giải quyết theo đúng thẩm quyền. Mọi hoạt động của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải được duy trì bình thường, không để xảy ra gián đoạn hoặc trì trệ trong thời gian chờ chuyển giao.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo trước ngày 25/5/2026 để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các bước tiếp theo.

Hà Thảo/VOV1
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Ngày 5/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các ĐBQH khóa XVI tỉnh Lào Cai đã tiếp xúc cử tri các phường: Yên Bái, Nam Cường, Văn Phú, Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 47 điểm cầu các xã, phường khu vực phía nam của tỉnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm và tặng quà tại tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Chiều 28/4, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên và tặng quà các gia đình chính sách, người có công, công nhân và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao nhiệm vụ cho ngành y tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu ngành y tế triển khai ngay các nhiệm vụ tại Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị; đồng thời, tiếp tục tháo gỡ những khó khăn về thuốc, vật tư y tế thiết yếu cho các cơ sở y tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex

VOV.VN - Chiều 16/4, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex (Nhật Bản).

Bà Phạm Thị Thanh Trà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026-2031.

