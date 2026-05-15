Phó Thủ tướng chỉ đạo việc chuyển giao quản lý Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau 25 năm hình thành và phát triển, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã phát huy vai trò, đóng góp cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và thể thao của đất nước. Tuy nhiên, quá trình hoạt động cũng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài nhưng chưa được xử lý. Vì vậy, phải xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng của Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về phương án chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Đồng thời yêu cầu, phương án chuyển giao phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt. Trong đó, cần tính toán đồng bộ với công trình lớn đang triển khai đầu tư xây dựng như khu liên hợp thể thao phía Bắc sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thể

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thể, trong đó làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn của việc chuyển giao; xác định rõ các khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm xử lý và đề xuất phương án giải quyết theo đúng thẩm quyền. Mọi hoạt động của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải được duy trì bình thường, không để xảy ra gián đoạn hoặc trì trệ trong thời gian chờ chuyển giao.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo trước ngày 25/5/2026 để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các bước tiếp theo.