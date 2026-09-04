Bóng bàn CAND – T&T và sức bật từ một mô hình đầu tư dài hạn

Bóng bàn CAND - T&T khẳng định vị thế

Đằng sau những tấm huy chương không chỉ là phong độ của một giải đấu, mà còn cho thấy chiều sâu lực lượng và hiệu quả ngày càng rõ nét của mô hình phối hợp giữa ngành Công an và T&T Group trong phát triển thể thao thành tích cao.

Bóng bàn CAND – T&T tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng tại các sân chơi quốc nội khi giành 11 HCV, 7 HCB, 9,5 HCĐ và đứng Nhất toàn đoàn tại Giải các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026.

Giải các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026 quy tụ 25 đoàn với khoảng 300 vận động viên đến từ nhiều trung tâm bóng bàn mạnh trên cả nước. Đây là sân chơi có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá chất lượng đào tạo trẻ, phát hiện những gương mặt triển vọng và chuẩn bị lực lượng kế cận cho bóng bàn Việt Nam.

Trong cuộc cạnh tranh quyết liệt đó, CAND – T&T tiếp tục thể hiện ưu thế khi giành 11 HCV, 7 HCB và 9,5 HCĐ, qua đó đứng đầu toàn đoàn. Đáng chú ý, thành tích của đội không tập trung ở một vài nội dung riêng lẻ mà được trải rộng ở nhiều lứa tuổi. Điều này cho thấy CAND – T&T đang sở hữu một hệ thống lực lượng có tính kế thừa, thay vì phụ thuộc vào một thế hệ hoặc một vài tay vợt nổi bật.

Những chiến thắng cho thấy bản lĩnh của lớp trẻ

Theo HLV trưởng Vũ Mạnh Cường, trong số các VĐV để lại dấu ấn tại giải năm nay, nổi bật có Hoàng Trà My, Đoàn Đức Tuấn và Phạm Hà Phương Mai.

Ở nội dung đơn nữ U15, Hoàng Trà My bảo vệ thành công chức vô địch sau khi vượt qua Linh Đan của Đồng Nai với tỷ số 4-2 trong trận chung kết.

Với một VĐV trẻ, việc bảo vệ chức vô địch luôn là thử thách không nhỏ. Khi đã đứng trên bục cao nhất ở mùa giải trước, VĐV sẽ trở thành mục tiêu để các đối thủ nghiên cứu kỹ hơn về kỹ thuật, chiến thuật và điểm mạnh, điểm yếu. Trong bối cảnh đó, việc Trà My tiếp tục giành HCV cho thấy sự ổn định về chuyên môn và khả năng thích ứng tốt trước áp lực của vị thế đương kim vô địch.

Một trong những trường hợp gây nhiều chú ý nhất là Đoàn Đức Tuấn. Dù mới thuộc nhóm tuổi 16-17, Đức Tuấn được đưa lên thi đấu ở lứa tuổi 18-19. Tại bán kết, VĐV trẻ CAND – T&T đánh bại Nguyễn Hoàng Lâm với tỷ số 4-2. Đây là kết quả đáng chú ý khi Hoàng Lâm là một trong những tay vợt chủ lực của Quân đội, thuộc lực lượng đội 1 tham dự Đại hội TDTT.

Đến trận chung kết, Đức Tuấn tiếp tục trải qua cuộc đấu căng thẳng với Nguyễn Tất Thành Đạt. Hai tay vợt giằng co tới ván quyết định trước khi Đức Tuấn thắng 11-8 ở ván thứ bảy, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-3 và bước lên bục cao nhất nội dung đơn nam lứa tuổi 18-19. Việc một VĐV 16-17 tuổi có thể thi đấu vượt tuổi, vượt qua những đối thủ lớn hơn và giàu kinh nghiệm hơn để giành chức vô địch cho thấy tiềm năng phát triển đáng chú ý.

Trong công tác đào tạo trẻ, khả năng thi đấu vượt tuổi luôn được xem là một tín hiệu quan trọng. Khi một VĐV đủ sức cạnh tranh với những đối thủ ở nhóm tuổi cao hơn, điều đó không chỉ phản ánh tố chất cá nhân mà còn cho thấy hiệu quả của quá trình huấn luyện, cọ xát và chuẩn bị tâm lý thi đấu.

Nếu Đoàn Đức Tuấn gây ấn tượng bằng khả năng thi đấu vượt tuổi, thì Phạm Hà Phương Mai lại để lại dấu ấn đặc biệt về bản lĩnh và khả năng điều chỉnh. Tại vòng bảng, Phương Mai từng để thua Trần Diệu Linh của Quân đội với tỷ số 0-3. Tuy nhiên, khi hai tay vợt gặp lại nhau trong trận chung kết, cục diện đã thay đổi hoàn toàn.

Phương Mai thi đấu kiên trì, điều chỉnh cách chơi và đưa trận đấu tới ván thứ bảy. Ở thời điểm quyết định, tay vợt CAND – T&T thắng nghẹt thở 12-10, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 4-3 để giành chức vô địch. Từ thất bại 0-3 ở vòng bảng đến chiến thắng 4-3 trước chính đối thủ ấy trong trận chung kết là một trong những diễn biến đáng nhớ của giải với Phương Mai.

Đó không chỉ là sự thay đổi về tỷ số mà còn cho thấy khả năng đọc lại đối thủ, điều chỉnh chiến thuật và vượt qua sức ép tâm lý. HLV trưởng Vũ Mạnh Cường cho biết, trong 7 trận chung kết đơn ở các lứa tuổi, VĐV CAND – T&T giành chiến thắng tới 6 trận. Theo ông, kết quả này cho thấy các VĐV đã có sự chuẩn bị nghiêm túc và thể hiện tinh thần thi đấu tốt ở những thời điểm quyết định.

Bên cạnh những gương mặt kể trên, lực lượng CAND – T&T còn ghi nhận những kết quả nổi bật ở nhóm tuổi cao hơn. Vũ Mạnh Huy vượt qua Bùi Hữu Huy của Hải Phòng ở lứa tuổi 22-23, trong khi Trần Mai Ngọc giành chiến thắng trước Lâm Thu Cúc của Quân đội.

Việc nhiều VĐV ở các nhóm tuổi khác nhau cùng có khả năng cạnh tranh chức vô địch là dấu hiệu quan trọng đối với một hệ thống đào tạo.

Chuỗi dẫn đầu không còn là hiện tượng nhất thời

Nếu chỉ nhìn vào 11 HCV tại giải đấu lần này, CAND – T&T đã có một giải đấu thành công. Nhưng giá trị của kết quả ấy càng rõ hơn nếu đặt trong chuỗi thành tích kéo dài từ năm 2025 tới nay.

Trong năm 2025, CAND – T&T đã đứng đầu tại hàng loạt sân chơi thuộc hệ thống thi đấu quốc gia, gồm Giải các CLB toàn quốc, Giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc, Giải trẻ, Giải thanh thiếu niên và Giải các tay vợt trẻ xuất sắc toàn quốc. Sang năm 2026, đội tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu tại giải Đại hội kiêm giải vô địch quốc gia, giải trẻ và mới nhất là Giải các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia.

Một đội bóng có thể đứng đầu một giải đấu nhờ phong độ tốt hoặc sở hữu một vài VĐV nổi bật. Nhưng việc duy trì vị trí số một ở nhiều giải, nhiều nội dung và nhiều lứa tuổi trong hai mùa giải liên tiếp cho thấy một nền tảng sâu hơn. Đó là sức mạnh của hệ thống.

Với thể thao thành tích cao, một chu kỳ thành công bền vững đòi hỏi nhiều yếu tố cùng lúc: tuyển chọn VĐV, công tác huấn luyện, môi trường tập luyện, cơ chế quản lý, điều kiện thi đấu và đặc biệt là khả năng duy trì một lực lượng kế cận đủ mạnh. Trong trường hợp của CAND – T&T, những yếu tố này đang dần kết nối với nhau.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên bước chuyển của bóng bàn CAND thời gian qua là mô hình phối hợp cùng T&T Group. Điểm đáng chú ý là sự phối hợp này không đơn thuần dừng lại ở tài trợ.

Ngành Công an có truyền thống phát triển thể thao thành tích cao, sở hữu nền tảng tổ chức, kỷ luật và môi trường rèn luyện đặc thù. Đây là những yếu tố quan trọng trong việc hình thành bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cho VĐV.

Trong khi đó, sự đồng hành của Tập đoàn T&T Group tạo thêm nguồn lực xã hội hóa, điều kiện đầu tư và khả năng xây dựng kế hoạch dài hạn. Khi hai nguồn lực được đặt trong một chiến lược chung, hiệu quả tạo ra không chỉ được đo bằng số huy chương. Điều quan trọng hơn là khả năng hình thành một chuỗi phát triển từ tuyển chọn, đào tạo trẻ tới lực lượng đỉnh cao.

Những trường hợp như Hoàng Trà My, Đoàn Đức Tuấn hay Phạm Hà Phương Mai chính là những minh chứng mới nhất. Một đội bóng mạnh có thể dựa vào một vài nhà vô địch. Nhưng một trung tâm đào tạo mạnh phải có khả năng liên tục tạo ra các thế hệ VĐV mới đủ sức cạnh tranh những vị trí cao nhất. Ở góc độ này, chuỗi thành tích của CAND – T&T trong hai năm qua cho thấy mô hình hợp lực giữa ngành Công an và doanh nghiệp đang tạo ra hiệu quả thực tế. Đây cũng là một cách tiếp cận đáng chú ý trong tiến trình xã hội hóa thể thao thành tích cao.

Xã hội hóa không nhất thiết đồng nghĩa với việc doanh nghiệp thay thế vai trò của các đơn vị thể thao truyền thống. Ngược lại, hiệu quả có thể lớn hơn khi mỗi bên phát huy đúng thế mạnh. Đơn vị thể thao giữ vai trò về chuyên môn, tổ chức, kỷ luật và truyền thống. Doanh nghiệp bổ sung nguồn lực, kinh nghiệm quản trị và khả năng đồng hành dài hạn. Đội ngũ HLV trực tiếp biến những điều kiện ấy thành chất lượng VĐV và thành tích thi đấu.