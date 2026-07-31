Giải trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc: Dấu ấn nổi bật của bóng bàn CAND - T&T

Tiến bộ ở nhiều tuyến

Với tổng cộng 34 tấm huy chương (17 HCV, 6 HCB, 11 HCĐ), CLB Bóng bàn CAND - T&T thống trị giải Giải vô địch Bóng bàn Trẻ - Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc năm 2026 vừa khép lại tại Đà Nẵng với ngôi vị nhất toàn đoàn. Ngoài dấu ấn nổi bật về số lượng huy chương, điểm sáng của bóng bàn CAND - T&T chính là sự tiến bộ ở nhiều tuyến, cũng như những tín hiệu tích cực từ công tác đào tạo trẻ.

Một trong những điểm đáng chú ý của bóng bàn CAND – T&T tại giải năm nay là sự vươn lên rõ nét của các lứa U12-13 nam và U14-15 nam. Nếu như lứa U12-13 nam giành 2 HCV đồng đội nam và đôi nam., thì lứa U14-15 nam có sự cải thiện về thành tích hơn năm trước khi đạt 3 HCV: đồng đội nam, đôi nam và đôi nam nữ.

Đây là những nhóm tuổi có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đào tạo vận động viên thành tích cao. Từ nền tảng kỹ thuật, các tay vợt trẻ bắt đầu phải hoàn thiện tư duy chiến thuật, tâm lý, bản lĩnh thi đấu và nền tảng thể lực để chuẩn bị cho những bước tiến tiếp theo.

Vì vậy, sự tiến bộ của các nhóm U12-13 và U14-15 không đơn thuần là câu chuyện về thứ hạng. Giá trị lớn hơn nằm ở việc CLB đang từng bước tạo dựng chiều sâu lực lượng, thay vì phụ thuộc vào một vài cá nhân nổi bật.

Một dấu ấn đáng chú ý khác là tấm Huy chương Bạc ở nội dung đơn nhi đồng nữ của Nguyễn Hoàng Ngọc Hà nhóm tuổi U10-11 sau nhiều năm đội chưa có thành tích tại nội dung này. Tấm HCB có thể chưa phải thành tích cao nhất, nhưng dưới góc độ đào tạo trẻ, đây lại là kết quả mang nhiều ý nghĩa.

Sự xuất hiện của một gương mặt nhi đồng nữ trên bục huy chương cho thấy một hướng đào tạo đang bắt đầu cho kết quả, đồng thời mở ra kỳ vọng về một lớp vận động viên nữ mới có thể tiếp tục phát triển trong những năm tới.

Ngoài ra, một trong những gương mặt được kỳ vọng nhất hiện nay là Hoàng Trà My. Mới 15 tuổi nhưng Trà My đã thi đấu bùng nổ tại Giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia 2026 với bốn HCV, trở thành điểm sáng của CAND - T&T.

“Giai đoạn này chúng tôi đầu tư trọng điểm vào Hoàng Trà My, mới U15 thôi nhưng đạt tới 4 HCV ở giải này. Trà My là tài năng từ Công an đưa sang, và giờ tập luyện cùng các thầy từ T&T. Chúng tôi tập trung đào tạo Trà My không chỉ cho riêng CLB, mà còn cho tương lai bóng bàn Việt Nam nữa”, HLV Vũ Mạnh Cường cho hay.

Phía sau những tấm huy chương

Trong thể thao thành tích cao, huy chương luôn là thước đo quan trọng. Nhưng với CLB bóng bàn CAND T&T, những tấm HCV chỉ là một phần của mục tiêu lớn hơn: xây dựng lực lượng kế cận đủ sức đóng góp cho bóng bàn Việt Nam trong nhiều năm tới.

Đó cũng là lý do ngay từ khi CLB được thành lập vào tháng 5/2024 trên cơ sở hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T, công tác đào tạo trẻ đã được xác định là ưu tiên hàng đầu.

Theo HLV Vũ Mạnh Cường, sự quan tâm từ lãnh đạo CLB, đặc biệt là bầu Hiển, đã tạo điều kiện để các VĐV được đầu tư bài bản cả trong nước lẫn nước ngoài. Các chuyến tập huấn tại Trung Quốc mang lại những trải nghiệm đáng giá. Sau quá trình tập huấn và thi đấu, Vũ Mạnh Huy giành 3 HCV, 1 HCB; Hoàng Trà My giành 4 HCV; Trần Mai Ngọc giành 4 HCV.

“Sau khi Bộ Công an và T&T ký hợp tác với nhau, thì phía Thể thao Bộ Công an cũng tạo điều kiện về nơi ăn chốn ở, tập luyện rất tốt cho các VĐV. Các VĐV cũng được quan tâm hơn về chế độ. Cơ sở vật chất, tập luyện thể lực… được sự quan tâm của bên công an, còn T&T thì có BHL rất tốt.

Khi được quan tâm, được sự động viên của các lãnh đạo, bên Bộ Công an luôn ủng hộ các kế hoạch cho VĐV về thi đấu, tập luyện. Hai bên giữa Bộ Công an và T&T đều phối hợp rất tốt để tạo điều kiện cho VĐV”, HLV Vũ Mạnh Cường chỉ ra nền tảng cho sự thành công của bóng bàn CAND – T&T.

Từ thành tích của một CLB đến kỳ vọng cho bóng bàn Việt Nam

Điều đáng kỳ vọng nhất từ kết quả tại Đà Nẵng không đơn thuần là CAND – T&T giành được bao nhiêu huy chương, mà là bao nhiêu vận động viên trẻ đang tiến bộ và có khả năng trở thành những gương mặt chủ lực trong tương lai.

Từ các VĐV U12-13 đang tích lũy kinh nghiệm, những tay vợt U14-15 từng bước định hình bản lĩnh thi đấu, đến gương mặt nhi đồng nữ mở ra hướng phát triển mới; từ Vũ Mạnh Huy, Hoàng Trà My, Trần Mai Ngọc với những bước tiến sau các chuyến tập huấn quốc tế, một thế hệ mới đang từng bước hình thành.

Một vận động viên có thể trở thành nhà vô địch trong một mùa giải. Nhưng một hệ thống đào tạo tốt phải có khả năng tạo ra nhà vô địch ở nhiều thế hệ. Đó cũng là giá trị lâu dài mà mô hình CAND - T&T hướng tới.