Bóng đá Việt Nam sôi động dịp FIFA Days tháng 3/2026

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam được người hâm mộ quan tâm khi có hàng loạt trận đấu đáng chú ý trong dịp FIFA Days tháng 3/2026. ĐT Việt Nam có hai trận đấu đáng chú ý khi gặp ĐT Bangladesh trong trận giao hữu và ĐT Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Dù đã vượt qua vòng loại, hai trận đấu sắp tới vẫn có ý nghĩa lớn với ĐT Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, ĐT Việt Nam sẽ thăng hạng rất nhiều trong bảng xếp hạng FIFA. ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp ĐT Bangladesh (26/3) trên SVĐ Hàng Đẫy và ĐT Malaysia (31/3) trên SVĐ Thiên Trường.

Bên cạnh ĐTQG, U23 Việt Nam cũng có những trận giao hữu quan trọng khi tham gia giải CFA Team China – Tây An 2026 gặp U23 Triều Tiên (25/3), U23 Thái Lan (28/3) và U23 Trung Quốc (31/3).

Bóng đá nữ Việt Nam cũng có trận đấu được nhiều sự quan tâm khi CLB nữ TP Hồ Chí Minh gặp Naegohyang (Triều Tiên) tại tứ kết cúp C1 nữ châu Á 2025/26. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 15h00 ngày 28/3.

Ngoài ra, các giải đấu trong nước cũng nhận được nhiều sự chú ý. Giải hạng Nhì quốc gia 2026 sẽ bắt đầu khởi tranh từ hôm nay 24/3 và dự kiến kết thúc vào ngày 16/6.