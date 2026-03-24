Bóng đá Việt Nam sôi động dịp FIFA Days tháng 3/2026

Thứ Ba, 06:00, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bóng đá Việt Nam dịp FIFA Days sắp tới được đánh giá rất sôi động dù giải vô địch quốc gia đã tạm nghỉ để đội tuyển quốc gia thi đấu.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam được người hâm mộ quan tâm khi có hàng loạt trận đấu đáng chú ý trong dịp FIFA Days tháng 3/2026. ĐT Việt Nam có hai trận đấu đáng chú ý khi gặp ĐT Bangladesh trong trận giao hữu và ĐT Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.

bong da viet nam soi dong dip fifa days thang 3 2026 hinh anh 1
ĐT Việt Nam có hai trận đấu trong dịp FIFA Days (Ảnh: Như Đạt)

Dù đã vượt qua vòng loại, hai trận đấu sắp tới vẫn có ý nghĩa lớn với ĐT Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, ĐT Việt Nam sẽ thăng hạng rất nhiều trong bảng xếp hạng FIFA. ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp ĐT Bangladesh (26/3) trên SVĐ Hàng Đẫy và ĐT Malaysia (31/3) trên SVĐ Thiên Trường.

Bên cạnh ĐTQG, U23 Việt Nam cũng có những trận giao hữu quan trọng khi tham gia giải CFA Team China – Tây An 2026 gặp U23 Triều Tiên (25/3), U23 Thái Lan (28/3) và U23 Trung Quốc (31/3).

Bóng đá nữ Việt Nam cũng có trận đấu được nhiều sự quan tâm khi CLB nữ TP Hồ Chí Minh gặp Naegohyang (Triều Tiên) tại tứ kết cúp C1 nữ châu Á 2025/26. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 15h00 ngày 28/3.

Ngoài ra, các giải đấu trong nước cũng nhận được nhiều sự chú ý. Giải hạng Nhì quốc gia 2026 sẽ bắt đầu khởi tranh từ hôm nay 24/3 và dự kiến kết thúc vào ngày 16/6.

Như Đạt/VOV.VN
Tin liên quan

Tin bóng đá 23-3: U23 Việt Nam và hành trình vất vả dự CFA Team China 2026

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 23-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U23 Việt Nam và hành trình vất vả dự CFA Team China 2026; ĐT Việt Nam và nguồn cảm hứng từ hàng tiền vệ; Lộ diện tân thuyền trưởng của ĐT Pháp…

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 23-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U23 Việt Nam và hành trình vất vả dự CFA Team China 2026; ĐT Việt Nam và nguồn cảm hứng từ hàng tiền vệ; Lộ diện tân thuyền trưởng của ĐT Pháp…

Xuân Son và Hoàng Hên sẽ tạo ra luồng gió mới ở ĐT Việt Nam

VOV.VN - Khuất Văn Khang nhận định, hai cầu thủ nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên sẽ tạo ra luồng gió mới và sự cạnh tranh ở ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3/2026.

VOV.VN - Khuất Văn Khang nhận định, hai cầu thủ nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên sẽ tạo ra luồng gió mới và sự cạnh tranh ở ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3/2026.

Lịch thi đấu Cúp C1 nữ châu Á: Đại diện bóng đá Việt Nam gặp thách thức

VOV.VN - Lịch thi đấu Cúp C1 nữ châu Á được chú ý khi CLB nữ TP Hồ Chí Minh sẽ gặp đại diện của bóng đá Triều Tiên.

VOV.VN - Lịch thi đấu Cúp C1 nữ châu Á được chú ý khi CLB nữ TP Hồ Chí Minh sẽ gặp đại diện của bóng đá Triều Tiên.

