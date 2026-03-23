Lịch thi đấu Cúp C1 nữ châu Á: Đại diện bóng đá Việt Nam gặp thách thức

Lịch thi đấu cúp C1 nữ châu Á nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi CLB nữ TP Hồ Chí Minh gặp Naegohyang (Triều Tiên). Huỳnh Như cùng các đồng đội được kỳ vọng một lần nữa vượt qua tứ kết giải đấu.

Ở mùa giải trước, CLB nữ TP Hồ Chí Minh gây bất ngờ khi vượt qua Abu Dhabi Country Club (UAE) ở tứ kết. Dù bị đối thủ dẫn trước 3 bàn nhưng CLB nữ TP Hồ Chí Minh chơi kiên cường để giành chiến thắng ngược với tỉ số 5-4.

Mùa này, Naegohyang là một ẩn số khi từng thắng Suwon (Hàn Quốc) với tỉ số 3-0 ở vòng bảng. Với lần đầu tiên tham dự giải, Naegohyang được đánh giá rất cao khi bóng đá nữ Triều Tiên có thành tích rất tốt ở cả đấu trường châu lục lẫn thế giới thời gian qua.

Dù vậy, CLB nữ TP Hồ Chí Minh vẫn có thể vượt qua thử thách nhờ dàn cầu thủ đã quen với việc thi đấu tại cúp C1 nữ châu Á. Đồng thời, CLB nữ TP Hồ Chí Minh cũng bổ sung một số ngoại binh chất lượng để sẵn sàng cạnh tranh cho đấu trường châu lục.

Lịch thi đấu tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025/26:

28/3 12h00 Tokyo Verdy - Stallion Laguna

28/3 15h00 Naegohyang - CLB nữ TP Hồ Chí Minh

29/3 11h00 Melbourne City - Nasaf

29/3 18h00 Wuhan Jiangda - Suwon