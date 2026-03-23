中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu Cúp C1 nữ châu Á: Đại diện bóng đá Việt Nam gặp thách thức

Thứ Hai, 15:49, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu Cúp C1 nữ châu Á được chú ý khi CLB nữ TP Hồ Chí Minh sẽ gặp đại diện của bóng đá Triều Tiên.

Lịch thi đấu cúp C1 nữ châu Á nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi CLB nữ TP Hồ Chí Minh gặp Naegohyang (Triều Tiên). Huỳnh Như cùng các đồng đội được kỳ vọng một lần nữa vượt qua tứ kết giải đấu.

lich thi dau cup c1 nu chau A Dai dien bong da viet nam gap thach thuc hinh anh 1
CLB nữ TP Hồ Chí Minh có lần thứ hai vào tứ kết cúp C1 nữ châu Á (Ảnh: AFC)

Ở mùa giải trước, CLB nữ TP Hồ Chí Minh gây bất ngờ khi vượt qua Abu Dhabi Country Club (UAE) ở tứ kết. Dù bị đối thủ dẫn trước 3 bàn nhưng CLB nữ TP Hồ Chí Minh chơi kiên cường để giành chiến thắng ngược với tỉ số 5-4.

Mùa này, Naegohyang là một ẩn số khi từng thắng Suwon (Hàn Quốc) với tỉ số 3-0 ở vòng bảng. Với lần đầu tiên tham dự giải, Naegohyang được đánh giá rất cao khi bóng đá nữ Triều Tiên có thành tích rất tốt ở cả đấu trường châu lục lẫn thế giới thời gian qua.

Dù vậy, CLB nữ TP Hồ Chí Minh vẫn có thể vượt qua thử thách nhờ dàn cầu thủ đã quen với việc thi đấu tại cúp C1 nữ châu Á. Đồng thời, CLB nữ TP Hồ Chí Minh cũng bổ sung một số ngoại binh chất lượng để sẵn sàng cạnh tranh cho đấu trường châu lục.

Lịch thi đấu tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025/26:

28/3 12h00 Tokyo Verdy - Stallion Laguna

28/3  15h00 Naegohyang - CLB nữ TP Hồ Chí Minh

29/3 11h00 Melbourne City - Nasaf

29/3 18h00 Wuhan Jiangda - Suwon

Như Đạt/VOV.VN
Tag: CLB nữ TP Hồ Chí Minh Naegohyang cúp C1 nữ châu Á
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/3: Xác định nhà vô địch nữ châu Á
VOV.VN - Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 21/3 rạng sáng 22/3, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận chung kết Asian Cup nữ 2026 cùng những màn so tài hấp dẫn ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Xác định 6 đội bóng châu Á tham dự World Cup nữ 2027
VOV.VN - Bóng đá châu Á tìm ra đại diện cuối cùng giành vé tham dự VCK World Cup nữ 2027 sau trận play-off giữa ĐT nữ Triều Tiên và đội nữ Đài Bắc Trung Hoa.

Xác định các cặp đấu tại bán kết Asian Cup nữ 2026
VOV.VN - Bán kết Asian Cup nữ 2026 đã xác định được bốn đội sẽ cạnh tranh cho ngôi vô địch tại giải đấu năm nay.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá