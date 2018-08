10 CLB “mua may, bán đắt” ở chuyển nhượng Hè: MU chào thua Liverpool

Tờ Bleacherreport đã thống kê 10 CLB mua bán nhiều nhất tại chuyển nhượng Hè tính tới thời điểm hiện tại. Dưới đây là chi tiết danh sách: 10. MU Mua: Fred (53 triệu Bảng), Diogo Dalot (20 triệu Bảng), Lee Grant (1.5 triệu Bảng) Bán: Daley Blind (15 triệu Bảng), Sam Johnstone (6 triệu Bảng) 9. Arsenal Mua: Lucas Torreira (27 triệu Bảng), Bernd Leno (23 triệu Bảng), Sokratis Papastathopoulos (15 triệu Bảng), Stephan Lichtsteiner (Miễn phí), Matteo Guendouzi (7 triệu Bảng) Bán: Santi Cazorla (Miễn phí), Per Mertesacker (Giải nghệ), Jack Wilshere (Miễn phí) 8. Bayern Mua: Leon Goretzka (Miễn phí), Alphonso Davies (9 triệu Bảng) Bán: Douglas Costa (36 triệu Bảng) 7. PSG Mua: Gianluigi Buffon (Miễn phí) Bán: Javier Pastore (22 triệu Bảng), Yuri Berchiche (21 triệu Bảng), Odsonne Edouard (10 triệu Bảng), Jonathan Ikone (4.5 triệu Bảng), Grzegorz Krychowiak (Mượn), Hatem Ben Arfa (Miễn phí) 6. Barca Mua: Malcom (37 triệu Bảng), Arthur (28 triệu Bảng), Clement Lenglet (32 triệu Bảng) Bán: Andres Iniesta (Miễn phí), Paulinho (Mượn), Gerard Deulofeu (12 triệu Bảng) 5. Bayer Leverkusen Mua: Lukas Hradecky (Miễn phí), Mitchell Weiser (11 triệu Bảng), Paulinho (17 triệu Bảng) Bán: Bernd Leno (22.5 triệu Bảng), Stefan Kiessling (Giải nghệ) 4. Juventus Mua: Cristiano Ronaldo (105 triệu Bảng), Joao Cancelo (36 triệu Bảng), Mattia Perin (11 triệu Bảng), Emre Can (Miễn phí) Bán: Rolando Mandragora (18 triệu Bảng), Gianluigi Buffon (Miễn phí), Kwadwo Asamoah (Miễn phí), Stephan Lichtsteiner (Miễn phí) 3. Atletico Madrid Mua: Thomas Lemar (63 triệu Bảng), Gelson Martins (Miễn phí), Rodri (18 triệu Bảng), Jonny (6 triệu Bảng), Antonio Adan (1 triệu Bảng), Santiago Arias (10 triệu Bảng) Bán: Gabi (Giải phóng hợp đồng), Fernando Torres (Giải phóng hợp đồng), Sime Vrsaljko (Mượn) 2. Liverpool Mua: Naby Keita (54 triệu Bảng), Fabinho (40 triệu Bảng), Alisson Becker (56 triệu Bảng), Xherdan Shaqiri (13 triệu Bảng) Bán: Danny Ward (12.5 triệu Bảng), Emre Can (Miễn phí) 1. Inter Milan Mua: Stefan de Vrij (Miễn phí), Kwadwo Asamoah (Miễn phí), Radja Nainggolan (33 triệu Bảng), Lautaro Martinez (14 triệu Bảng), Sime Vrsaljko (Mượn) Bán: Geoffrey Kondogbia (23 triệu Bảng), Davide Santon (8.5 triệu Bảng), Federico Valietti (7 triệu Bảng), Davide Bettella (6 triệu Bảng), Eder (5 triệu Bảng), Marco Carraro (4.5 triệu Bảng), Jens Odgaard (4.5 triệu Bảng), Nicolo Zaniolo (4 triệu Bảng), Yuto Nagatomo (2 triệu Bảng)

