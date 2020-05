10 kịch bản cho mùa giải hiện tại của Ngoại hạng Anh

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có dấu hiệu "hạ nhiệt" tại Anh, Chính phủ Anh và các nhà tổ chức thể thao đang dần lên những kế hoạch cho ngày trở lại của bóng đá, đặc biệt là giải đấu được quan tâm nhất thế giới - Ngoại hạng Anh.



Tuy nhiên, chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra khi tất cả các giải pháp vẫn đều có những điểm bất cập. Tờ Daily Mail mới đây đã đưa ra 10 kịch bản tiếp theo cho giải đấu danh giá nhất nước Anh cấp CLB.



Liverpool liệu sẽ được trao chức vô địch Ngoại hạng Anh? (Ảnh: Getty)



1. Hoãn hoàn toàn bóng đá đến hết năm 2020



Theo quan điểm của nhà báo Rob Draper, các hoạt động bóng đá ở Anh nói riêng và cả thế giới nói chung không nên tiếp tục trong phần còn lại của năm 2020. Ông cho rằng các hoạt động bóng đá sẽ chỉ đảm bảo an toàn nếu thế giới tìm ra vắc xin chống Covid-19.



2. Chưa nghĩ đến việc đá bóng trở lại



Theo phóng viên Mike Keegan, chúng ta chưa nên nghĩ đến việc tổ chức các hoạt động bóng đá trở lại vào lúc này. Tốt nhất là tiếp tục hoãn các giải đấu cho đến khi WHO và các tổ chức y tế trên thế giới tìm ra vắc xin chống Covid-19. Theo ông Keegan, việc bàn về các viễn cảnh xảy ra với bóng đá lúc này cũng là điều không cần thiết.



3. Bằng mọi giá hoàn tất mùa giải hiện tại



Trong khi đó, cây viết Joe Bernstein lại cho rằng việc hoàn tất mùa giải hiện tại là điều hết sức cần thiết để tránh những ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính của các đội bóng. Anh chia sẻ quan điểm nên tìm cách kết thúc mùa giải hiện tại trước khi nghĩ đến những mùa giải tiếp theo, thậm chí nếu cần có thể cắt ngắn mùa giải 2020-2021.



4. Hủy toàn bộ mùa giải



Theo nhà báo, bình luận viên kỳ cựu Chris Wheeler, mùa giải năm nay nên bị hủy. Ông cho rằng tất cả mọi phương án để mùa giải trở lại đều sẽ có những bất cập và cách tốt nhất là hủy mùa giải hiện tại và bắt đầu mùa giải mới khi mọi thứ đã trở nên an toàn.



5. Kết thúc mùa giải, học theo cách xếp hạng của Pháp



Phóng viên Adrian Kajumba đưa ra quan điểm các nhà tổ chức Ngoại hạng Anh nên học theo cách kết thúc mùa giải của bóng đá Pháp. Theo đó, các trận còn lại của Ngoại hạng Anh năm nay sẽ bị hủy. Những vị trí quan trọng nhất mùa giải sẽ được quyết định theo điểm bình quân mỗi đội đã giành được từ đầu mùa.



Tiếp tục hay hủy bỏ mùa giải lúc này vẫn là câu hỏi khó với các nhà tổ chức Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Getty).



6. Hủy mùa giải là phương án tồi tệ nhất



Nhà báo Riath Al-Samarrai khẳng định chưa có phương án nào khả dĩ được đưa ra lúc này nhưng theo ông việc hủy mùa giải sẽ là lựa chọn tồi tệ nhất. Các đội bóng sẽ gặp nhiều thiệt thòi khi mùa giải bị hủy. Ông Riath Al-Samarrai ủng hộ phương án hoãn giải đến khi nào có vắc xin chống Covid-19 thì sẽ tiếp tục ở thời điểm mùa giải bị dừng lại.



7. Không cần thiết phải đá tiếp mùa giải



Theo chuyên gia Craig Hope, việc đá tiếp mùa giải trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không có lợi ích gì mà chỉ khiến tăng nguy cơ lây bệnh cho cộng đồng.



8. Mùa giải mới phải được bắt đầu đúng hạn



Trong khi đó, phóng viên Tom Collomosse khẳng định việc hủy hay không thi đấu tiếp mùa giải này không còn quá quan trọng. Điều anh hướng tới và kỳ vọng là mùa giải tới sẽ được bắt đầu vào tháng 8 đúng như dự kiến.



9. Chưa thể quyết định ở thời điểm này



Nhà báo Daniel Matthews cho rằng lúc này vẫn là quá sớm để đưa ra bất cứ quyết định nào về giải Ngoại hạng Anh. Theo anh Daniel, các nhà tổ chức nên kiên nhẫn thêm một thời gian trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.



10. Chính phủ chưa cấm thì nên hoàn tất mùa giải



Quan điểm của cây viết Matt Barlow là Ngoại hạng Anh nên hoàn tất mùa giải khi Chính phủ Anh chưa ra lệnh cấm dài hạn với các hoạt động thể thao. Theo Matt Barlow, việc Pháp và Hà Lan hủy giải bóng đá là do Chính phủ 2 nước này cấm các hoạt động thể thao đến hết tháng 8, trong khi đó Chính phủ Anh chưa đưa ra quyết định nào tương tự như vậy nên những nỗ lực hoàn tất mùa giải Ngoại hạng Anh lúc này là cần thiết./.