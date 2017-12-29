15 ngôi sao “dọn cỗ” nhiều nhất châu Âu: Bruyne sánh ngang Neymar ​

Top 15 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa giải 2017/2018 gồm những gương mặt sau:
15. Luis Alberto | Lazio | 6 kiến tạo.
14. Philippe Coutinho | Liverpool | 6 kiến tạo.
13. Ivan Perisic | Inter | 6 kiến tạo.
12. Dries Mertens | Napoli | 6 kiến tạo.
11. Lionel Messi | Barcelona | 6 kiến tạo.
10. Florian Thauvin | Marseille | 7 kiến tạo.
9. Ciro Immobile | Lazio | 7 kiến tạo.
8. Antonio Candreva | Inter | 8 kiến tạo.
7. David Silva | Manchester City | 8 kiến tạo.
6. Leroy Sane | Manchester City | 8 kiến tạo.
5. Kylian Mbappe | PSG | 8 kiến tạo.
4. Philipp Max | Augsburg | 9 kiến tạo.
3. Pione Sisto | Celta Vigo | 9 kiến tạo.
2. Kevin De Bruyne | Manchester City | 9 kiến tạo.
1. Neymar | PSG | 9 kiến tạo.
|Top 15 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa giải 2017/2018 gồm những gương mặt sau:
|
15. Luis Alberto | Lazio | 6 kiến tạo.
|
14. Philippe Coutinho | Liverpool | 6 kiến tạo.
|
13. Ivan Perisic | Inter | 6 kiến tạo.
|
12. Dries Mertens | Napoli | 6 kiến tạo.
|
11. Lionel Messi | Barcelona | 6 kiến tạo.
|
10. Florian Thauvin | Marseille | 7 kiến tạo.
|
9. Ciro Immobile | Lazio | 7 kiến tạo.
|
8. Antonio Candreva | Inter | 8 kiến tạo.
|
7. David Silva | Manchester City | 8 kiến tạo.
|
6. Leroy Sane | Manchester City | 8 kiến tạo.
|
5. Kylian Mbappe | PSG | 8 kiến tạo.
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4. Philipp Max | Augsburg | 9 kiến tạo.
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3. Pione Sisto | Celta Vigo | 9 kiến tạo.
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2. Kevin De Bruyne | Manchester City | 9 kiến tạo.
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1. Neymar | PSG | 9 kiến tạo.