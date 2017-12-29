15 ngôi sao “dọn cỗ” nhiều nhất châu Âu: Bruyne sánh ngang Neymar ​

Cập nhật lúc: 14:15 29/12/2017 (GMT+7)

VOV.VN - Neymar và Bruyne dẫn đầu top 15 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa giải 2017/2018.

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh Getty Images
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