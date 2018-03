6 đội bóng đã chính thức có vé tứ kết Champions League

1) Juventus: Vượt ải ấn tượng trước Tottenham, Juventus là đội bóng đầu tiên có vé tứ kết Champions League. Dù bị dẫn trước trong trận lượt về, nhưng Bà đầm già đã kết thúc với tổng tỉ số 4-3 (thắng 2-1 ngay trên sân Tottenham). 2) Man City: Nửa xanh thành Manchester "xong sớm nghỉ sớm" ngay từ trận lượt đi thắng 4-0 trước Basel. Trận lượt về dù thất bại 1-2 nhưng đó là khi Man City sử dụng đội hình B và họ vẫn thừa đủ kết quả để giành vé tứ kết. 3) Liverpool: Tương tự như trường hợp của Man City, Liverpool thắng đậm 5-0 trong trận lượt đi trước Porto với cú hat-trick của Mane. Ở trận lượt về, The Kop hòa nhẹ 0-0 và dễ dàng giành tấm vé tứ kết. 4) Real Madrid: Cặp đấu giữa Real và PSG được xem là cân sức nhất ở vòng 1/8. Nhưng một lần nữa, gã nhà giàu nước Pháp lại tỏ ra "khôn nhà dại chợ". Với tổng tỉ số 5-2 qua hai lượt trận, Real đã không cho PSG một cơ hội nào. 5) AS Roma: Cặp đấu giữa AS Roma và Shakhtar diễn ra kịch tính nhất, với tổng tỉ số qua hai lượt trận hòa 2-2. Tuy nhiên, đội bóng thành Roma đã đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. 6) Sevilla: Bất ngờ lớn nhất tại Champions League mùa này. Banega và các đồng đội đã tạo cơn địa chấn tại Old Trafford khi đánh bại MU 2-1 để giành vé.

